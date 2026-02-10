稱國共論壇「成效斐然」 蕭旭岑：若2028國民黨執政跟中國交流會更直接
記者陳思妤／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源今（10）日於召開記者會說明兩岸智庫論壇成果。蕭旭岑聲稱，這次完全是「做實事」，帶著產業專家與學者到大陸，針對防災減災、觀光旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等領域進行交流，發表了15項共同意見，成效斐然，「我們是在為台灣產業找出路，為台灣重要領域尋找兩岸合作的平台與契機」。他還稱，如果2028能夠執政，「我們跟大陸的交流跟往來會更直接跟暢通」。
針對國民黨主席鄭麗文提出兩岸和平框架，蕭旭岑在記者會中表示，未來如果2028能夠執政，「我們跟大陸的交流跟往來會更直接跟暢通」，兩岸和平繁榮願景是繁榮可期、和平可期，這是台灣民眾希望的方向。他指出，這是一個概念，不是什麼協議也不是具體的文字，主要是如果兩岸恢復交流，有互信基礎，到時候沒有任何一個國家會認為台海會發生戰爭，和平框架就是大的氛圍跟兩岸在共同政治基礎上，堅持九二共識、反對台獨，形成和平網，往這方向在走。
針對這次智庫論壇成果，蕭旭岑聲稱，「這次組團到大陸是站在台灣的主流民意」。他稱，根據去年 9 月《聯合報》兩岸關係年度大調查顯示，有88%的台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道，「我們是站在主流民意的基礎上進行這次訪問」。此外，有 46% 的民眾希望兩岸持續加強經貿交流，這創下了近四年來的新高。
蕭旭岑說，國民黨重啟兩黨智庫論壇平台，由李鴻源召集這麼多專家學者一起去談實事，就是希望能緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸的主旋律。他強調，「我們是為台灣的老百姓與產業頂著壓力，並帶回了成果」，包含開會結束的隔天，文旅部就宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行。
李鴻源表示，主要談的是在能源與防災方面，如何營造雙贏？他指出，首先是科技防災，中國大陸目前的數據與算力中心非常厲害，在世界上數一數二。而台灣過去多年來在防災上有其強項，包括精準的圖資與良好的運作模式，我們希望將大陸的算力中心與台灣現有的模型（Model）結合，讓未來的防災不論在技術或管理上都能更精準。
李鴻源進一步指出，多年來，大陸氣象總局在颱風與地震預測上有其強項，尤其是颱風，全世界所有國家都必須一起合作的。希望在數據上可以共享，讓預測更精準。此外，台灣正在推動「防災士」，如何讓防災落實到社區已有一定成就，也希望與大陸分享。
關於綠色轉型，李鴻源表示，中國大陸有明確目標，2030年到2035年間，希望將碳排放比例從7%降到4%。大陸的風機與太陽能裝機量都是世界第一，他認為，大陸土地廣大，有這樣的容量，台灣土地狹小，不見得能完全複製大陸模式；但雙方可以共同透過「環保加 AI」來提高效能，做到開源節流。反觀台灣，因為關閉核電廠，綠能進度跟不上，火力發電佔了80%，這是今年開始會面臨嚴重困境，包括電力不穩定以及碳足跡太高而被課稅的問題。但他提出，台灣的優勢在於溫差發電、潮汐發電與洋流發電，但過去這塊投入不多，未來有可能與大陸合作開發能源。
在環保領域，李鴻源提及，首要任務是綠色標準的對接；各國有各式標準，未來做生意必須使用統一標準。他認為，可以在清潔能源、生態修復、廢棄物處理上進行技術交流。此外，今年起將建立碳市場，關於大陸的碳交易市場與台灣標準如何結合？還有很多細節需要討論。在災害防治上，大陸推行「海綿城市」，台灣推行「低衝擊開發」，兩者非常類似。同時，台灣有非常好的地震研究，可以與大陸的科技實驗室交流；而精準的氣象預報對農業、漁業等產業也是很好的保障。
李鴻源並強調，兩岸及所有開發中與已開發國家，都共同面臨醫療與高齡化問題。台灣社會快速老化，如何產生新產業，例如銀髮商機等是重要課題。雖然需要大量看護人力，但若能結合AI智慧，就能彌補人力的缺失，這是一個無限大的市場與商機。另外，台灣有許多「隱形冠軍」，即精密機械產業。但實際到台中看這些基礎工業，目前工廠接單困難，可能一週只上班三、四天，這與關稅等多種原因有關，如何幫這些隱形冠軍找到出路，讓精密工業優勢與大陸的 AI 應用結合？ 他指出，這次參訪北京的自動駕駛與科技創新中心，看到智慧交通實驗室的多元利用，台灣目前在大規模應用上還沒做到這一步，雙方有合作空間。
有關兩岸論壇已達成共同意見，李鴻源表示，製造業方面，如何讓精密工業與 AI 結合，共建人工智慧與製造的創新聚落，突破技術障礙，讓AI突破後能與產業結合。醫療康養部分，針對偏鄉與老齡化社會，互助交流、培養人才，進行慢性病管理科研，並將中醫藥與人文路線結合，建構遠距醫療服務架構。這次隨團的醫療團體包含許多重要的理事長與學者。觀光交流方面，兩岸旅遊業發表了共同聲明，提出「三大核心利多」：一、精準開放，互利多元：參訪第三天，大陸即宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，這將活絡離島經濟，因為上海居民消費力較強。二、全面恢復：希望全面恢復海空客運直航，調度應由市場機制而非政治決定。三、轉型升級：重新定位小三通的新價值樞紐地位，推動精緻觀光，創造發展契機。
李鴻源強調，這次參訪只是第一步，希望持續深化對話，為兩岸和平貢獻更多力量；他相信從 AI 界、能源界、醫療界到觀光界都會持續對話，「雖然只是一小步，但這是兩岸攜手守護和平、共創繁榮的一個里程碑」。
妓女淚求「帶我走」！張伯駒賭命救潘素，20年後她成畫壇傳奇
1935年的上海灘，一名妓女懇求張伯駒：「帶我走吧！我還是清白之身！」一場驚動黑白兩道的「贖人」行動，在金錢與軍權的碰撞中，悄然拉開了這段跨越世紀的驚人因緣。當時，名列民國四公子的張伯駒，正試圖從青樓救出年僅19歲的潘素，卻意外捲入軍方權力的漩渦；這場連銀元都失效的死局，最終不得不驚動青幫大亨杜月笙親自出面調停，也從此改寫了中國近代文化史的命運。（記者唐家興）