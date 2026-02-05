稱國防條例民眾黨會跟華盛頓直接溝通 鍾佳濱：柯文哲會通靈。曾薏蘋攝

政府提出8年1.25兆國防特別條例，遭立法院封殺。民眾黨前主席柯文哲說，民眾黨會跟華盛頓直接溝通，民進黨別拿美國來嚇人。民進黨團幹事長鍾佳濱今（5）日表示，他才被嚇一跳，柯會通靈與美國國父華盛頓聯絡，而黃國昌口徑則是與中南海、跟國台辦一模一樣。

鍾佳濱今受訪指出，民眾黨的「奇人異者」特別多，好比柯文哲還會「通靈」，不把AIT放在眼裡，只要跟「華盛頓國父」聯絡，這他就不明白了。

鍾表示，希望柯文哲在與美國溝通後，能共同推動讓軍購特別條例、軍購特別預算能夠如期通過。

至於黃國昌，鍾佳濱則說，每次只要有人，或其他外國國家提到台灣問題，就說「干涉內政」。難不成黃國昌沒有去過中國，已經被國台辦收編了嗎？不希望在台灣的政治人物，開口閉口都跟國台辦的口徑一致。

