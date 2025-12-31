稱圍台軍演「正義之舉」 國台辦：痛擊台獨分裂行徑

大陸國台辦發言人張晗，回應共軍軍演時表示，解放軍的有關軍事行動，完全是針對台獨分裂勢力與外部干預勢力，絕不是針對廣大台灣同胞。

中共解放軍「正義使命」圍台軍演結束。國台辦發言人張晗表示，大陸方面對於任何台獨分裂行徑，絕不容忍，絕不姑息，必將痛擊。（葉柏毅報導）

張晗聲稱，解放軍的有關軍事行動，是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉，絕非針對廣大台灣同胞。

張晗同時也聲稱，賴清德當局搞台獨分裂活動，無原則媚外，無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀獨挑釁，往窮兵黷武的「邪路」上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，對於任何台獨分裂行徑，大陸方面絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊。

張晗最後並強調，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台海問題，干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前，撞得頭破血流。張晗也說，祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。