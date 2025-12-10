即時中心／顏一軒報導

平面媒體報導，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平，將於農曆年前後舉行「鄭習會」，甚至傳出要以擋下賴政府軍購預算等「三張門票」當成見面前提。對此，鄭麗文今（10）日再次否認，並稱媒體報導的內容通篇瞎編虛構，因為兩岸有共同願望，都希望能夠和平、和解，「我們不需要有任何的條件，不需有任何自我矮化，因為『九二共識、反對台獨』，就是最堅實的政治基礎，沒有再有什麼另外的條件」。





鄭麗文於中常會發表談話時表示，中午她與駐台歐洲各國代表午宴，午宴結束時，她特別表達希望跟各國的代表更直接溝通的管道，有任何的意見都可以直接跟她溝通，原因就在於這兩天特定媒體刊登子虛烏有的報導，編故事說「鄭習會」的時程訂好了，國民黨副主席跟中國的主任會談，內容甚至比他們更清楚，猶如在平行時空，還煞有介事說了三個「鄭習會」應該要滿足的條件。

鄭麗文稱，整篇報導全部瞎編，如此沒有新聞道德底線，她也請身兼文傳會主委的立委吳宗憲發正式的律師函，要求澄清，並保留法律追訴權。

快新聞／稱報導瞎編！鄭麗文駁「鄭習會門票說」 喊發律師函要求澄清

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲。（圖／國民黨文傳會提供）





