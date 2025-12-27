稱多了很多小草！陳佩琪憶看柯文哲被押到北院哭了：悲慘世界、人性黑暗

記者陳思妤／台北報導

民眾黨前主席柯文哲和太太陳佩琪（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲和太太陳佩琪今（27）日下午將出席民眾黨主席黃國昌「為新北應援」活動，但陳佩琪上午就先發文說假期要說些心情感言。她稱，「一年來我們增加了很多支持者」，她回憶，每次柯文哲被押到北院，她都會倚在鐵門前看看柯文哲，起初強忍住，但「最後幾次都是哭出聲來」，一個25年的重症醫師、八年的首都市長、五年的創黨主席，被「以莫須有的罪名如此凌虐、羞辱著，這是個悲慘的世界，人性黑暗、莫此為甚…」。

陳佩琪發文稱，「一年來我們增加了很多支持者」，在這所謂的小草中，很多以前是不認識她和柯文哲、對政治冷感、甚至說過去是從不投票的，但這一年來因為關心她和柯文哲的遭遇、跟著情緒起伏，很多因這樣就變成小草了。

陳佩琪稱，這一年來無論去哪裡，無時無刻都有人對她喊加油並比讚的手勢，無論在候車亭等車、坐在公車上、到市場買菜、在北所會客室等送菜，隨時都有人跟她說，「加油、支持你們」，最讓人感動的是北所外長期的一群小草們，他們風吹日曬雨淋，不必排班、沒有組織，「但362天、天天土城外靜坐、從沒間斷過」。

陳佩琪說，除夕夜、端午節、中秋節、阿北生日，大家一起在土城外陪他圍爐、吃粽子、嚐月餅，一起唱生日快樂歌，每次去北院出庭、或到醫院就醫，在土城外大聲喊完加油，立刻再趕到北院、醫院的門外，就是為了要舉寫著大大「放人」兩字的牌子、對柯文哲說「阿北清清白白」，「也感謝您們在大罷免中幫阿北投下了反罷的一票，沒有你們，不會有32：0，我的先生現在不會回到家裡，在此再次深深地鞠躬感謝…」。

陳佩琪還稱，每次柯文哲被押到北院、走路爬上二樓樓梯時，她都會倚在鐵門前看看柯文哲，這是她唯一可以以最近的距離看到他的時候，時間很短、又禁見狀態，導致夫妻不能講話，她一說話，旁邊的警衛就立即出聲制止，「起初強忍住只噙著淚水看他，最後幾次都是哭出聲來…」。

陳佩琪直呼，一個25年的重症醫師、八年的首都市長、五年的創黨主席，「被當權者用這種司法手段、以莫須有的罪名如此凌虐、羞辱著，這是個悲慘的世界，人性黑暗、莫此為甚…」。

