稱女主持人不懂用水議題 林楚茵痛批李四川：「老藍男」思想根深蒂固

記者楊士誼／台北報導

台北市副市長李四川日前用「施政並非穿著漂亮」回應民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「年輕創意」，遭民進黨性平部砲轟歧視女性，李四川則稱並非針對蘇巧慧。3日李四川接受專訪，面對女主持人詢問翡翠水庫用水問題時，卻稱「這個妳可能聽不懂」。民進黨立委林楚茵今（4）日發文痛批，李四川不尊重女性，選市長卻搬阿嬤出來背書，是利用女性；她也質疑，李四川眼裡，女性等於不懂專業？

林楚茵抨擊，李四川之前酸蘇巧慧「執政不是穿得漂亮。」昨天接受節目專訪時，又對女主持人說「你可能聽不懂。」她質疑，在李四川眼裡，女性等於「不懂專業、不會執政」？誰說女市長「穿得漂亮」就不會執政？誰說女主持人遇到專業議題會「聽不懂」？

林楚茵說，李四川不懂尊重女性，要利用女性的時候卻很會，朱立倫選總統有「淡水阿嬤」，李四川要選新北市長有「板橋阿嬤」，國民黨這些政治人物選舉不能自己決定，每次都搬阿嬤出來背書？她痛斥，李四川不是口誤而是「老藍男」思想根深蒂固，台灣有不少優秀政治人物、部會首長是女性，女性還可以當總統，自己懂國防，這也是對國家的關心、議題的學習，女性不是只能當男性的陪襯！「李四川還有臉說民調第一，誰給的勇氣？」

