稱妻罹癌！ 小黃駕駛狂跟客借錢 遭爆老套路

奇怪小黃駕駛出沒台北市！有乘客爆料，在捷運芝山站上車後，這位駕駛就會自述「妻子罹癌」，分享完血淚故事後，就會開口向乘客借數千元，甚至願意押身分證當擔保。但也有人指出，這早就是老套路，在榮總、士東市場都遇過，都同一套說詞，根本是慣犯。

記者劉育瑄：「捷運芝山站外頭都會有一排計程車在等著載客，不過就有民眾上車之後，駕駛卻開口跟民眾借錢。」民眾忍不住拍下計程車駕駛人執業登記證，就是因為駕駛太奇怪，一上車就會開始跟乘客說自己老婆罹癌，需要付醫藥費，還有小孩要養，希望可以借2千元，一個禮拜內還，可押身分證，但其實不只一人遇過他。乘客A小姐：「計程車駕駛說他太太癌症，要交3萬多塊醫藥費，他已經賺了2萬多，還差8千塊，快下車的時候他才跟我講說，那可不可以跟你借。」乘客B先生：「到目的地下車，他就說先生可不可以借我2千塊，計程車一天跑到6千塊很困難，他是說可以幫他嗎？但我們是沒有借。」

有乘客指出，在榮總、士東市場都遇過這位計程車駕駛，都同一套說詞，根本是慣犯。（圖／示意畫面）

有其他網友也反映，自己的媽媽早在10年前在榮總上車時就借過他3千，怎麼還是同一套說詞，也有人在士東市場搭排班計程車時遇過，沒想到是慣犯，更有人直言遇到時很害怕，當時找藉口婉拒。其他計程車駕駛：「我也不曉得他到底是怎麼回事。」其他計程車駕駛：「如果駕駛借錢被客訴一定會被懲處。」台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾：「我們初步的判斷是這張執業登記證基本上應該是沒有什麼問題，民眾如果遇到可以直接透過客服電話打電話去跟車隊去做反映。」

目前還不確定這位駕駛是否隸屬車隊，而警方坦言，士林分局並沒有接到新報案，不過蘭雅派出所有老警察知道他，因為是累犯，而且會一直換車，現任蘭雅所長表示將會請同仁特別留意，雖然駕駛沒有脅迫乘客，但警方會去了解狀況，希望不再讓借錢鬧劇上演。

