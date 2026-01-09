稱委內瑞拉行動無法類比台灣 川普：在我監視下習近平不會攻台

美國總統川普認為在自己任內，中國不會武力襲台。（AP）

美國總統川普7日接受《紐約時報》專訪，針對美方突襲委內瑞拉並逮捕時任總統馬杜洛，回應外界質疑此舉是否可能成為中國或俄羅斯仿效、對台灣或烏克蘭採取「斬首行動」的前例。對此，川普強調，委內瑞拉的情況「無法類比」台灣或其他國家。

川普表示，「在我監視下，他（中國國家主席習近平）不會攻打台灣」，認為在自己擔任總統期間，中國國家主席習近平不敢對台灣動武，但若美國未來由不同總統執政，情勢可能出現變化。

川普指出，美國對委內瑞拉採取行動，是基於「真正的威脅」，包括非法移民、毒品與治安問題，這些狀況並不存在於中國或台灣。他認為，台灣議題對習近平而言是民族與政治上的驕傲來源，習近平相信台灣屬於中國，但自己已明確向習近平表達，若對台動武，美方將感到非常不滿。

針對國際秩序與先例問題，川普表示不擔憂後悔。他認為，國際衝突的關鍵在於國家實力，而非國際公法或既有規範，並批評過去美國總統在運用國家力量時過於謹慎。談及委內瑞拉的未來，川普說，「只要他想，美國將留下及治理委內瑞拉，也許會幾年」。川普並坦承，不認為自己需要受到國際公法、常規或制度性查核的限制，唯一的約束來自個人道德判斷，並強調自己「不會傷害人」、「有能力也會持續運用美國力量來獲利及達到美國至尊地位」。

