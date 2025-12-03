稱宏福苑大火「只派一台消防車」惹怒香港人 八炯拍片鞠躬道歉

八炯拍片向香港人和香港消防致歉。翻攝自YT



香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，火勢迅速蔓延多棟大樓，造成至少156人死亡（含1名殉職消防員）、79人受傷，仍有超過30人失蹤。事件延燒之際，台灣網紅「八炯」因在影片中引用住戶訪談內容，稱「香港消防當天只派一輛消防車到場」，引發香港網友反彈，指控他造謠、消費災難。八炯昨（12/2）日深夜發布道歉影片，兩度鞠躬，承認查證不足，並向香港消防單位及民眾正式致歉。

大埔宏福苑火災紀錄庫創辦人鄭曦琳日前在Threads發文痛批，八炯引用「為什麼只有一條喉管」的片段卻下結論稱「只有一台消防車到場」，不僅與事實不符，也造成外界誤解，更不該藉災難提升流量，要求他更正說法並公開道歉。多名香港市民亦在網路上表達不滿，指八炯「抹黑香港」、「散播錯誤資訊」。

八炯初期回應時，貼出被轉傳的住戶受訪片段表示只是「轉述原話」，強調若認為長者說法不實，可找當事人求證；但香港網友持續要求他負起自媒體查證責任。直到本月1日晚間，他看到相關新聞報導後，開始調查火災現場實際救援流程，並於2日深夜拍片道歉。

八炯指出，原先的老太太受訪影片，是因為當時有大量網友將這則影片傳給他，希望他關注香港火災議題，於是他認為不會有錯就直接引用內容，「當下覺得大概率是真的，沒有花心思去查證，是我身為自媒體的失職。」並表示已重新整理火災時間脈絡，並收到許多香港民眾提供的正確資訊，因此向香港消防單位、香港市民正式道歉。

影片中，他也提到香港後續取消民間記者會、港府以「煽動」為由拘捕3名發起「徹查宏福苑火災連署」的市民，以及香港國安處29日發布「嚴懲反中亂港份子」的聲明。他表示，這些議題值得國際持續關注，「未來不論面對哪個國家、哪個地區的災難事件，我都會停、看、聽，多方查證。」

八炯並公布一段香港民眾自錄影片，對方自稱是「徹查大埔宏福苑火災連署2.0」發言人之一，表示這次資訊混亂，其實源自他向八炯爆料時「表述不清」，認為責任在自己，並公開向八炯和觀眾道歉，雖然香港政府不會道歉，但他作為八炯的朋友，自己認為有義務在此鄭重向八炯和觀眾道歉。

他也補充，現場警察並非「防暴警察」，而是「配備防爆裝備的警察」，與八炯早前誤傳內容不同，並希望外界理解目前的質疑均基於事實，而非政治立場。

