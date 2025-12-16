稱宏福苑大火「最好安排」 香港女歌手公開致歉

〔記者林南谷／綜合報導〕香港大埔宏福苑大火震驚中外，至14日為止有159人身亡，尚有30人失蹤，住戶傾家蕩產，損失慘重無家可歸，年僅19歲女歌手、演員詹天文日前出席活動，被問及對災民有何祝福，她竟脫口：「相信一切是最好的安排。」引來大批港民抨擊，詹天文15日隨即在IG發文，為自己失言行為道歉。

大批網友對詹天文「相信一切是最好的安排」表示震怒：「不經大腦」、「火災是最好安排？」、「難聽的粗口」，儘管有粉絲為她緩頰，解釋詹天文原意是相信災後社會各界會有最好的後續安排，但未能平息風波。

面對猛烈批評，詹天文迅速在IG公開道歉，她分享一張附有手寫祝福語的照片寫上「加油」及「Take Care都會好起來的」圖卡，並留言承認自己言論不當：「本身想表達意思是相信一切都會好起來的，但讓大家覺得不舒服，真心對不起。」承諾將會參與義演及籌款，以實際行動幫助災民。

之後，詹天文再曬黑底白字發文，作出更誠懇道歉，寫下：「關於失言一事，希望藉此機會向所有受影響的人衷心地道歉，火災事件對大家來說非常沉重，在台上面被問及時心情緊張，導致詞不達意，我想表達的，是希望所有事情都會好起來。經過今次事件，我會好好反省，在公開場合發言會更加謹慎，避免再有失言情況發生，為此再次向大家衷心地道歉。」

詹天文是無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季參賽者，現為無綫電視經理人合約藝員、星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」女歌手及女子組合After Class成員之一。

