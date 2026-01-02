稱家中最反對民進黨的是陳佩琪 柯文哲「勸她去上班」：不然每天寫臉書 很頭痛

台北市 / 林彥廷 綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲今（2）日前往立法院拜會民進黨、國民黨立委，協助民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法入法。而在拜會國民黨立院黨團時，被國民黨團總召傅崐萁問到近期的心得，柯文哲透露「我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪」、「會勸他去上班分散注意力」。

會中被傅崐萁問到有什麼心得感言，柯文哲表示，心存善念、盡力而為，但心存善念很困難。「你每天被修理、被打、被關在那裏，你要心存善念很難」。

柯文哲指出，自己可以忍受，但發現旁邊的人都不能忍受，「我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，她每天恨得牙癢癢的。」柯文哲表示，「我說不要這樣」，她就很生氣，不過他也勸她去上班，分散她的注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

柯文哲表示，「我會努力鼓勵讓她去上班，找個工作努力賺錢，因為這一年律師費付了不少，所以也需要賺錢」，關關難過關關過，心存善念、盡力而為，心存善念很難，盡量盡量盡量。

