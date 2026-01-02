稱家中陳佩琪最反對民進黨 柯文哲：會勸她上班，不然每天寫臉書我很頭痛

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌今拜會國民黨團。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

為幫民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》立法，民眾黨前主席柯文哲上午拜會立院國民黨團爭取支持。被國民黨團總召傅崐萁詢問這段日子有無什麼心得感言？柯說，心得喔，心存善念、盡力而為，但直言心存善念很困難。

柯文哲有感而發表示，你每天被修理、被打、被關在那裏，你要心存善念很難；更直言自己可以忍受，但發現旁邊的人都不能忍受，「我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪」，她每天恨得牙癢癢的。

講到情緒起來，柯文哲說，「媽的，我說不要這樣，她（指柯妻陳佩琪）就很生氣」，但也笑稱「不過我會勸她去上班，分散她的注意力，不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

柯文哲表示，「我會努力讓她（指陳佩琪）去上班，找個工作努力賺錢，她就，因為這一年律師費付了不少，所以也需要賺錢」；沒有什麼，關關難過關關過，心存善念、盡力而為，心存善念很困難，啊盡量、盡量、盡量。

談到今天拜會國民黨團目的，柯文哲表示，因為當時邀陳昭姿當不分區立委，她有說她畢生有個心願，就是《人工生殖法》有些條文要過，我當時就跟她講說，這有什麼困難，也沒有意識形態，把它列為民眾黨優先法案應該會過。

但柯文哲苦笑說，「因為本人去坐牢一年」，你知道嘛，出來以後前面這4個月，每天都在讀卷宗，單單監察院就2800頁，全部卷宗加起來超過1萬頁，「我被告都唸不完，我看法官也唸不完，也不知道他們將來要怎麼判」。

柯文哲表示，但這就跟考試一樣，聯考讀書一定讀不完，但總是要唸，到上週二言詞辯論結束才有時間處理這件事（指推動《人工生殖法》立法），就是拜託大家幫忙，「這是我對陳昭姿的承諾」。

柯文哲說，想說這有什麼困難（指推動《人工生殖法》立法），結果居然搞了2年，到現在都已經要火燒屁股了，趕快來處理，為了這件事情來拜託大家，謝謝，沒什麼特別。

