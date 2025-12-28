稱將提高豪豬力道高度防衛中國 總統賴清德：和平要靠實力

和節目主持人一同走進國防部軍備局209兵工廠，總統賴清德這回接受專訪，刻意不選在攝影棚或總統府，而是走進軍工現場，要讓國人實際感受到，國防預算不只是一組數字，而是實際投入戰備與產能。

總統賴清德提及，「到目前為止，中國還不夠這個實力，但我們不以此為自滿，這是我剛剛有提到，我們要持續增加我們的防護力量，我們要持續提高我們豪豬的力道。」

談到國防自主，總統賴清德表示要提高豪豬力道，必須展現高度防衛的決心，才能有效嚇阻中國的輕舉妄動，並強調中國侵犯的過程中可能會散布假訊息，瓦解民心士氣。

賴清德強調，「在整個中國侵犯的過程當中，如果有任何消息說我投降，那絕對是假消息。」

中國國防部發言人日前也曾重申相關對台立場。

中國國防部發言人張曉剛25日時表示，「我們願以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力。」

賴清德說明，和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能夠獲得，不可能靠一紙協議。

賴清德表示，「我身為總統兼三軍統帥，我最大的使命就是維護國家安全，跟區域的和平穩定，不讓戰爭發生。」

藍白4度封殺國防特別條例，並要求賴清德到立法院報告備詢，賴清德被問及此議題時回應，他願意到立法院做國政報告，但一問一答已經違憲，解鈴還須繫鈴人。