稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞

政治中心／施郁韻報導

美國智庫拜訪國民黨立委陳玉珍，陳玉珍稱「對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。

許美華在臉書發文表示，美國智庫好友幾個月前，去拜訪了金門立委陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法。因為講過「北京中央」的陳玉珍，一直被視為明顯的親中派，也持續阻擋國防民防預算。

廣告 廣告

許美華透露，面對美國智庫，陳玉珍竟直言，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」。陳玉珍甚至說：「我（以前）的身分證上面寫的是福建欸，我是福建人，我本來就不是台灣人」。

許美華表示，雖然本來就知道陳玉珍的立場，但她完全沒有掩飾親中立場，一副中國打台北打賴清德不關她的事，還強調自己不是台灣人，讓美國友人嚇得直呼，「她還是台灣國會議員吧，at least show some respect？」

許美華直言，「本來就知道陳玉珍是這種『中國打過來，我會去跟他們談的投降主義』，但是，聽到美國朋友講出來，台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉。」不過至少確定，美國華府知道台灣國會的藍白立委在玩什麼把戲，「都不演了」也是好事。

許美華表示，應該不用提醒美國朋友，陳玉珍提案的《離島建設條例》將新設「離島自經區」，為了幫中國洗產地，極可能讓台灣陷入被美國高關稅報復的後果。「要不是因為我是台灣人，真的很希望藍白就去幫中國洗產地，然後台灣得到跟中國一樣的高關稅待遇」。

最後她提醒，台灣可能得到15%最惠國待遇，中國目前因為支援伊朗被制裁，現在輸美關稅是47%。「不要15％，要47％的，就去支持藍白陳玉珍們吧！」



更多三立新聞網報導

「AIT對黃國昌火大了」她加碼爆華府智庫訪台問一題 被他一舉動嚇到

沒押時間表！台積電多蓋5廠換關稅15％ 專家曝中國不樂見：台美更緊密

推代理孕母用情勒？她批陳昭姿柯文哲：你們根本沒有努力

韓將台灣列中國！她揭「台灣半導體高管」強硬舉動 韓客戶致歉曝實情

