稱對岸經濟非常不好 賴清德：樂意幫助解決各項經濟問題

賴清德表示，「臺灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。（圖／黃威彬攝）

賴清德總統日前接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪。訪談中被問及如何看待中國經濟，賴清德表示，中國目前的經濟的確非常不好，並指出，「臺灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。

主持人詢問，如何看待中國現在的經濟？中國的經濟狀況是否影響習近平主席對臺灣的態度？是否會侵臺，或是採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制臺灣？

廣告 廣告

賴清德表示，中國目前的經濟的確非常不好，臺灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。

賴清德指出，非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。

賴清德說，「臺灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知