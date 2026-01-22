稱對美直接加額外投資就是5000億美元 施俊吉揭關稅「數字遊戲」





台美對等關稅底定為15%不疊加，但當中包含透過「台灣模式」，帶動企業自主投資美國2500億美元、及政府信用擔保2500億美元。行政院長卓榮泰特別強調「2500億加2500億是分開的，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」。對此，前行政院副院長施俊吉表示，台灣對美國的「直接」加「額外」投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元。美國除了抱走金雞母（投資），也拿走了未來創造的附加價值。施俊吉也直接點名國發會和中華經濟研究院應出面說清楚。

施俊吉昨天（21日）晚間在臉書發文表示，前總統蔡英文擔任陸委會主委時，曾經引用英諺「You can't compare apples and oranges」答詢立委，稱不能把橘子跟香蕉拿來比。引申之：「你不能把25個橘子加上25根香蕉，然後說它等於50個橘子」。問題如果是「一個橘子兩毛錢，一根香蕉一塊錢，買5個橘子和4根香蕉總共要花多少錢？」答案是5塊錢。他說：「誰說橘子和香蕉不能加在一起？」

施俊吉提到，美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字將「Direct Investments」 和「Additional Investments」 分別列出，其中「直接投資」至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產，與「額外投資」至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進額外的投資，在文件中被分開列為2項獨立承諾，性質明顯不同。所以台灣這個經濟體應該對美國的「直接」加「額外」投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元。

施俊吉說明，其實一國在一個年度內於本國所生產的附加價值，其總合即是國內生產毛額（GDP）。在經濟學上，投資計入當年度的GDP，而投資對未來附加價值的貢獻，則計入未來的GDP。當年加未來就是投資的總貢獻。現在「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元、或台幣15兆元。由於這些投資投在美國、不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP（potential GDP）要先扣掉15兆台幣。

施俊吉強調，投資所創造的附加價值發生在未來、也發生在國外。因此台灣將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止。所以美國除了抱走金雞母（投資），也拿走了金雞蛋（未來所創造的附加價值）。

他也點名國發會和中華經濟研究院（國家智庫），有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知：台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？（責任編輯：卓琦）

