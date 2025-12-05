稱小紅書公認最無涉政治 鄭麗文：民進黨蓋「網路長城」起手式

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 內政部昨根據刑事局「打詐儀錶板」統計，認定小紅書 App 涉入 1,706 件詐騙案件，將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。國民黨主席鄭麗文今（5日）則感嘆，台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已經被民進黨以國安為由箝制、扼殺；從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子。

內政部說明，小紅書經國家安全局進行資安檢測，15 項指標全數未合格，該 App 自 2024 年年迄今涉入1,706件詐騙案件，造成財損達 2 億 4,768 萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，依《詐欺犯罪危害防制條例》 第42 條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書 App 發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

鄭麗文則表示，熟悉網路的朋友都知道，無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開小紅書，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。現在民進黨竟以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的大幅限縮。

鄭麗文表示，據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙媒介平台前八名包括：Facebook、Threads、Instagram、Line、Google 及Tiktok 等，並沒有小紅書。其中，Facebook 的詐騙案件僅 30 天內就超過 5 萬件，而官方公佈的數字，小紅書從 2024 年至今的詐騙案件量則是 1,700 多件。

就內政部指小紅書未依規範在台設置法律代表人，未受中華民國法律管轄，遭詐騙無法追查。鄭麗文質疑，問題是，目前大家使用的社交平台都充斥著大量的詐騙資訊，但這些在台灣都沒有設置法人代表，且已通報案件數量甚至遠超過小紅書，政府要不要把這些軟體和平台一一封禁？

鄭麗文再指出，包括臉書在內的眾多平台，即便依規提供了用戶資訊，詐騙案的破案率又有多高？有多少案例是在臉書上被詐騙、最後卻因查不到用戶草草結案的？既然臉書、Thread 這些平台依規配合打詐，卻還有這麼龐大的詐騙案件頻頻發生，是否應該封禁？

鄭麗文認為，民進黨政府封禁小紅書，根本只是假借打詐的名義，實際上就是構築「網路長城」的起手式。看到小紅書上的用戶不分國籍、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以和樂融融，這恰巧正是民進黨最不想看到的。

