稱小資族買不起台積電！黃珊珊喊台股「千股改1股交易」 彭金隆發聲了

政治中心／施郁韻報導

民眾黨立委黃珊珊表示，讓台股朝美股看齊，「以一股為單位」開放購買。（圖／資料照）

台股一張股票是以1000股做為交易單位，民眾黨立委黃珊珊昨（26）日在財委會中表示，台股1000股為1張的制度已經太久，例如「護國神山」台積電的價位，稱小資族年輕人根本買不起，喊話讓台股朝美股看齊，「以一股為單位」開放購買。對此，金管會主委彭金隆發聲了。

黃珊珊26日在財委會質詢時，表示台股1000股為一張的交易制度實施太久，導致小資族或年輕人買不起台積電這類價位的股票，雖然金管會有開放零股交易，但撮合交易模式易與現股有價差。

黃珊珊指出，日本目前股票最低一張是100股，台灣也開放買美股，不少投資人一次買一股，不用一次買1000股，因此寧可複委託去買美股，也不願意留在台股市場。

黃珊珊說，一般小資族只能退而求其次買有台積電成分股的ETF，不過ETF中，有很多並非自己喜歡的股分，因此她認為金管會可以修改「千股為1張股票」的制度，可以考慮朝著美股1股為單位前進，開放國人購買高價股。

對此，彭金隆回應，這些建議都在日常檢討，「若真的決定執行，就會來處理。」

