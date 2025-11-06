稱岳父沒在中國做生意遭打臉！黃國昌這樣說

▲稱岳父沒在中國做生意遭學者打臉，民眾黨立委黃國昌反擊稱，若真有我怎會勝訴？（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋父親開設的貿易公司遭到中國海關撤銷登記，陸委會副主委梁文傑披露中國也曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，並直指「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」，黃國昌卻反駁聲稱「岳父從未在中國做生意」。不過，加拿大約克大學副教授沈榮欽質疑，之前媒體報導提及黃國昌岳父高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名下，當時他們還曾開記者會反駁，但遭法院證實報導不假，痛批黃國昌面不改色地說謊。對此，黃國昌今（6）日反擊表示，「若真有我怎會勝訴？」並痛批冷飯重炒，痛批惡意扭曲。

廣告 廣告

民眾黨立院黨團今日上午舉行「不實造假還有臉告 洪奇昌仗誰的勢？」記者會，黃國昌並於會後受訪。媒體詢問黃國昌先前稱岳父未在中國做生意，但沈榮欽打臉稱遭法院證實報導不假。黃國昌回應表示，對於沈榮欽講的話，他感到非常可笑，上次在那邊胡說八道抹黑的旺旺中時集團都登報道歉了，他沒看到嗎？拿舊文出來吵已經很可笑了，連旺旺中時登報道歉都沒看到，在他臉書上好像有PO過。

媒體追問，法院判決書有提到兩造不爭之事實，高熙治曾在中國山東龍口市設立公司負責人？黃國昌指出，上面講的在民事的訴訟中，他岳父曾經做過那公司的登記，根本就沒任何營運的事實，在那突然截一句話就放大，根本就是在扭曲事實。

黃國昌強調，退一萬步講，「我再講一次，有什麼事衝著我來，一天到晚在問我岳父的事情，那不是很可笑嗎？我岳父是一個獨立自主的主體」，退1000萬步講，他的岳父在中國即使有經商，那又如何？「那重點就是沒有嘛！重點就是沒有嘛！」那如果真的有像過去媒體的假新聞這樣子做的話，那他最後怎麼會勝訴？拿以前冷飯出來重炒，還要刻意扭曲，現在是用這種問題在幫新潮流圍事嗎？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民進黨拍板蘇巧慧選新北 黃國昌曝：爭取代表民眾黨參選目標不變

中擴大台胞證落地簽！增至100個口岸 陸委會提醒：注意人身安全

輝達落腳北士科T17、T18 李四川曝：新壽「分手費」45億