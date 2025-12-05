稱市府一年90團訪日本！曾獻瑩喊「訪爛了」籲蔣萬安：每季辦雙城分論壇

記者陳思妤／台北報導

曾獻瑩要蔣萬安推雙城論壇365（圖／翻攝畫面）

台北、上海雙城論壇預計在12月底登場，國民黨台北市議員曾獻瑩今（5）日又建議，把雙城論壇變成雙城論壇365，每季辦分論壇，還說一年內北市府有19個局處去日本，總共90幾個團，「日本已經被我們參訪爛了啊！」對此，蔣萬安則回應，「會來看看…」，特定市政議題可以交流的，都很願意跟各城市借鏡。

曾獻瑩今天在台北市議會質詢時詢問雙城論壇時間點，對此，蔣萬安表示，若一切順利，時間點是12月底，初步規劃有參考一些包括智慧醫療等，讓兩座城市相互學習借鏡的地方。曾獻瑩追問，會去參訪智慧醫療？蔣萬安說，目前有，其他還可以跟上海方討論。

曾獻瑩又拋出，有沒有可能把雙城論壇變成雙城論壇365？他稱，每次大會政治壓力一堆，各局處時間也被壓縮得很緊，有沒有可能除了雙城論壇大會，再加上每一季分論壇，擴大加深各局處參訪跟學習，不受限大會時間，包括交通局可以參訪自駕公車、衛生局參訪AI應用醫療等等，各局處不一定要跟市長去。

蔣萬安回應，雙城論壇的以外，就市政議題都有跟對岸特別是上海進行交流，不管是體育移地訓練，或者是大型活動舉辦，台北市副市長李四川也有去看河川治理，一直都有這樣的交流。

但是，曾獻瑩認為，頻率相當低。他還當場發問現場各局處」過去一年有去中國交流的舉手？他說，去中國交流的有7個，但過去一年到日本參訪交流的相當多，有19個局處都去日本，預算編列都是去日本，「日本已經被我們參訪爛了啊！」

蔣萬安強調，除了日本，也有去歐洲、美國、韓國、新加坡。但曾獻瑩又說，去日本真的比較多，19個局處都去日本，總共90幾個團，所以要讓雙城在比較沒政治干擾情況，朝向雙城論壇365的方向。蔣萬安則說，可以，「我們會來看看…」，特定市政議題可以交流的，都很願意跟各城市借鏡。

