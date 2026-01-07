即時中心／顏一軒報導

前立委、國民黨中評委蔡正元因涉入「三中案」，二審被依《業務侵占罪》判刑3年6個月確定，即將入監服刑。不過，國民黨主席鄭麗文今（7）日仍在中常會中，頒發「實踐一等獎章與證書」予蔡正元。鄭麗文聲稱，期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道並記得，「蔡正元同志是帶著勳章入獄的」，國民黨永遠他與對的事情，一定會堅持走下去。





獲獎的蔡正元稱，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」，因此他鄭主席表達感謝之意，也深感榮幸，只剩下一個人生最後期待，希望有生之年，能看到鄭麗文與黨中央的領導之下，再次執政。

廣告 廣告

快新聞／稱帶勳入獄！蔡正元即將服刑 鄭麗文親頒獎章喊：永遠堅持對的事

鄭麗文今日下午主持國民黨中常會，並發表談話。（圖／國民黨文傳會提供）

他宣稱，再次執政不是為了獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於「烏克蘭化」的危機；如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭；因此，國民黨執政是挽救台灣人民、挽救台灣命運唯一的出路與方法。

最後，鄭麗文說，國民黨特地頒發給蔡正元最高榮譽「實踐一等獎章」，讓大家永遠知道並記得，「蔡正元同志是帶著勳章入獄的，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，我們一定會堅定地走下去」。





原文出處：快新聞／稱帶勳入獄！蔡正元即將服刑 鄭麗文親頒獎章喊：永遠堅持對的事

更多民視新聞報導

台灣不是委國！轟鄭麗文配合中共敘事 吳思瑤：疑美棄台皆為謬論

不審總預算還卸責！鄭麗文拿「這事」甩鍋總統 綠營揭真相狠打臉

藍白合壓力.黨內整合卡關 盤點國民黨2026恐掉5縣市

