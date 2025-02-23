稱帶她到達天堂！網美揭孫生私約拍片行徑 險被送進汽車旅館
記者鍾智凱／台北報導
▲前人氣偶像女團成員高硯晨（晨晨）（左）強調，「女生真的要懂得保護自己，遇到危險時要保持冷靜。」（右）妹妹翎聲響起（翎翎）受邀約拍片差點遭網紅騙到汽車旅館。（圖／TTR女神特賣會提供）
前人氣偶像「AKB48 Team TP」成員高硯晨（晨晨）、網紅翎聲響起、張漓、莓米、豆斗、Baiyun白云、結餘不是魚等人，出席「TTR女神特賣會」活動，現場吸引上百位粉絲朝聖與女神交流；有感近日發生百萬YouTuber團體前成員爆出性騷事件，出席活動的眾女神們也分享自我保護的經驗，女生遇騷擾要勇敢拒絕。
▲人氣網紅「結餘不是魚」曾遇到變態攝影師騷擾的經驗，提醒女生要懂得自我保護。（圖／TTR女神特賣會提供）
談起孫生捲入AB女性騷事件時，網紅「翎聲響起」表示自己也曾經差點遭到該網紅騙到汽車旅館事件，她回憶當時是受到對方不斷以合拍攝影片為由提出邀約，最後是約定好抵達拍攝現場時，現場又沒有其他工作人員在場，讓她覺得非常奇怪，對方也不停稱說其他人等等就到，便提出我們先「約會」 或是要不要去「薇閣」、「到雙方到達天堂的地方」等要求，幸好我最後以爸媽在找我了，才成功脫身。孫生昔日老闆酷炫曾回應「會去了解一下」。
YouTuber 創作者張漓也說，有碰過網友提出要包養，也有廠商以洽談代言名義，私下提出伴遊要求，也遇過開價40萬元想要我陪他出遊等事件，我當然是不會被誘惑，要勇敢拒絕。女團成員莓米也說，曾經有粉絲把我當成交往對象，幸好最近他跑來跟我說，「我不喜歡妳了，他在別的地方遇到更喜歡的人了，所以她怕我還愛著她，特別跑來跟我說。」
▲YouTuber 創作者張漓，一口拒絕要求包養、伴遊等要求。（圖／TTR女神特賣會提供）
藝人高硯晨（晨晨）說，妹妹翎聲響起曾經被一個大概20歲的男生騙她到樓梯間，要替她梳頭髮，最後也是我機警把她拉走；自己則是在大眾運輸工具上被陌生人騷擾，最後也是找適當理由趁安全時盡快逃離現場，她強調，「女生真的要懂得保護自己，遇到危險時要保持冷靜。」
▲知名Coser模特兒Baiyun白云，曾遇過會騷擾女生或對女生不禮貌的「黑單」攝影師。（圖／TTR女神特賣會提供）
有超過上百場平面攝影經驗，今年19歲的Coser模特兒Baiyun白云說，網路上有很多假帳號及假裝自己是攝影師的人，通常我都會先要求對方提供作品集，了解對方的攝影經驗，也會跟同行的朋友討論，跟這位攝影時合作的感覺，如果是「黑單」就是那種屬於會騷擾女生或對女生不禮貌的，無論對方開出再好的條件，也都會立刻拒絕。赴約拍攝前，也會讓對方知道，我會有朋友陪伴，絕對不要獨自的前往。
在Ig上有十萬粉絲追蹤的網紅「結餘不是魚」也分享自己在接平面拍攝工作時，遇到變態攝影師的經驗，她說，第一次跟這攝影師合作時，他現場會表現很專業的樣子，讓妳對她卸下心防，等待之後再次合作工作的時候，自己就會因為覺得信任而獨自一人前往，而對方就會開始不斷藉故有肢體碰觸，甚至提出更多荒謬的要求。
▲女團成員莓米遭粉絲幻想成為交往對象。（圖／TTR女神特賣會提供）
「TTR女神特賣會」集結啦啦隊女神、知名網紅、寫真女星、歌手、演員、YouTuber、Coser的活動，選在台北信義區餐廳「THE BED XINYI」舉行，高硯晨（晨晨）、網紅翎聲響起、張漓、莓米、豆斗、Baiyun白云、結餘不是魚、黛咪、尤依、小雪、璃茉、李沐、愛心膠囊、小寧、寶尼、可樂是米蟲、寂靜、月永小愛、四巫日、香菜醬、尼塔、舒舒、娃娃、小寧等網紅參與。
更多三立新聞網報導
阿諾「肉色薄紗」大玩裸露風 遭批已40歲不得體！首度回應了
不是深海魚！醫揭「1海鮮」超毒、會致癌：比塑化劑更恐怖
曾是冰球國手！許孟哲赴日通過考驗 驚喜宣布新身份
小優遭爆造謠 宋羽葤蒐證內幕曝光！痛批：難道要被強姦才報警？
其他人也在看
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 25
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了
日本桌球名將福原愛接受日媒專訪，親口證實已在今年夏天與「雙不倫」的男主角「橫濱男」登記結婚，且已懷孕。對此，她的前夫、台灣桌球名將江宏傑以2個字回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 22
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 23 小時前 ・ 32
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 天前 ・ 1
福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！
娛樂中心／江姿儀報導37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，並育有1子1女。2021年她被爆出與「橫濱高帥男」約會，捲入婚外情風波，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她挺出超巨孕肚受訪，證實已再婚懷孕，震驚台日網友，引發熱議。據日媒報導，福原愛先前上孕婦游泳課、身旁有橫濱男陪伴，被人偶遇，懷第三胎的消息才因此曝光。民視 ・ 21 小時前 ・ 9
張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
林襄爆遭冷凍公司回應了！ 抖出禾羽解約秘辛：不澄清是留一個善良
啦啦隊女神林襄最近傳出，因為帳務問題，與經紀人鬧僵，形同冷凍。對於傳言，林襄經紀公司回應，坦言去年底確實「紛紛擾擾」的發生了一些事，但林襄在品牌代言續約的成績仍是亮眼。同時提及旗下女孩禾羽解約一事，否認外界輿論：「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 22
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
向太霸氣護媳！53億財產全給郭碧婷 「一句話」打臉親生兒子
豪門家產分配再掀話題。向華強、向太陳嵐近日談及家族資產規劃，直言不考慮將公司交由兩名兒子接班，反而多次點名媳婦郭碧婷，相關說法引發外界熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7
《愛情怎麼翻譯？》高允貞是韓國「最美整形模板」、和金宣虎演CP爆話題！關於她的11件事
Netflix 《愛情怎麼翻譯？》和金宣虎CP爆話題高允貞和金宣虎搭檔主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》未開播就已經話題不斷！金宣虎參演《海岸村恰恰恰》後人氣大增，在《苦盡柑來遇見你》中的婚禮「wink」鏡頭大出圈，這次將是他久違擔任男主角。Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1