稱帶她到達天堂！網美揭孫生私約拍片行徑 險被送進汽車旅館

記者鍾智凱／台北報導

前人氣偶像女團成員高硯晨（晨晨）（左）強調，「女生真的要懂得保護自己，遇到危險時要保持冷靜。」（右）妹妹翎聲響起（翎翎）受邀約拍片差點遭網紅騙到汽車旅館。（圖／TTR女神特賣會提供）

前人氣偶像「AKB48 Team TP」成員高硯晨（晨晨）、網紅翎聲響起、張漓、莓米、豆斗、Baiyun白云、結餘不是魚等人，出席「TTR女神特賣會」活動，現場吸引上百位粉絲朝聖與女神交流；有感近日發生百萬YouTuber團體前成員爆出性騷事件，出席活動的眾女神們也分享自我保護的經驗，女生遇騷擾要勇敢拒絕。

人氣網紅「結餘不是魚」曾遇到變態攝影師騷擾的經驗，提醒女生要懂得自我保護。（圖／TTR女神特賣會提供）

談起孫生捲入AB女性騷事件時，網紅「翎聲響起」表示自己也曾經差點遭到該網紅騙到汽車旅館事件，她回憶當時是受到對方不斷以合拍攝影片為由提出邀約，最後是約定好抵達拍攝現場時，現場又沒有其他工作人員在場，讓她覺得非常奇怪，對方也不停稱說其他人等等就到，便提出我們先「約會」 或是要不要去「薇閣」、「到雙方到達天堂的地方」等要求，幸好我最後以爸媽在找我了，才成功脫身。孫生昔日老闆酷炫曾回應「會去了解一下」。

YouTuber 創作者張漓也說，有碰過網友提出要包養，也有廠商以洽談代言名義，私下提出伴遊要求，也遇過開價40萬元想要我陪他出遊等事件，我當然是不會被誘惑，要勇敢拒絕。女團成員莓米也說，曾經有粉絲把我當成交往對象，幸好最近他跑來跟我說，「我不喜歡妳了，他在別的地方遇到更喜歡的人了，所以她怕我還愛著她，特別跑來跟我說。」

YouTuber 創作者張漓，一口拒絕要求包養、伴遊等要求。（圖／TTR女神特賣會提供）

藝人高硯晨（晨晨）說，妹妹翎聲響起曾經被一個大概20歲的男生騙她到樓梯間，要替她梳頭髮，最後也是我機警把她拉走；自己則是在大眾運輸工具上被陌生人騷擾，最後也是找適當理由趁安全時盡快逃離現場，她強調，「女生真的要懂得保護自己，遇到危險時要保持冷靜。」

知名Coser模特兒Baiyun白云，曾遇過會騷擾女生或對女生不禮貌的「黑單」攝影師。（圖／TTR女神特賣會提供）

有超過上百場平面攝影經驗，今年19歲的Coser模特兒Baiyun白云說，網路上有很多假帳號及假裝自己是攝影師的人，通常我都會先要求對方提供作品集，了解對方的攝影經驗，也會跟同行的朋友討論，跟這位攝影時合作的感覺，如果是「黑單」就是那種屬於會騷擾女生或對女生不禮貌的，無論對方開出再好的條件，也都會立刻拒絕。赴約拍攝前，也會讓對方知道，我會有朋友陪伴，絕對不要獨自的前往。

在Ig上有十萬粉絲追蹤的網紅「結餘不是魚」也分享自己在接平面拍攝工作時，遇到變態攝影師的經驗，她說，第一次跟這攝影師合作時，他現場會表現很專業的樣子，讓妳對她卸下心防，等待之後再次合作工作的時候，自己就會因為覺得信任而獨自一人前往，而對方就會開始不斷藉故有肢體碰觸，甚至提出更多荒謬的要求。

女團成員莓米遭粉絲幻想成為交往對象。（圖／TTR女神特賣會提供）

「TTR女神特賣會」集結啦啦隊女神、知名網紅、寫真女星、歌手、演員、YouTuber、Coser的活動，選在台北信義區餐廳「THE BED XINYI」舉行，高硯晨（晨晨）、網紅翎聲響起、張漓、莓米、豆斗、Baiyun白云、結餘不是魚、黛咪、尤依、小雪、璃茉、李沐、愛心膠囊、小寧、寶尼、可樂是米蟲、寂靜、月永小愛、四巫日、香菜醬、尼塔、舒舒、娃娃、小寧等網紅參與。

