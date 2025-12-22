稱張文同夥PO"原計劃大規模殺人" 中科作業員遭收押

中部中心/徐秘康、羅宇翔、林賢明 台中報導

張文19日隨機殺人，案件發生隔天，20日網路出現一篇文章，稱自己是張文同夥，還說"原計劃板南站內、大規模隨機殺人"，引發民眾恐慌。檢警偵辦後，21日在台中市清水區，逮捕一名在中科工廠當作業員的嫌犯，他雖然辯稱只是惡作劇，仍遭檢察官依恐嚇公眾等罪，向法院聲押獲准。

網路PO文自稱同夥「計畫殺人」 中科作業員被逮辯開玩笑遭羈押

嫌犯亂po恐嚇文遭羈押。嫌犯被逮捕了，押往警局做初步偵訊，又被移送往台中地檢署複訊，雖然他辯稱，PO文只是惡作劇，但是，檢察官不予採信！嫌犯20日在社群軟體PO文，說本來計畫在板南站內，從5點鐘開始到7點鐘，大規模隨機殺人事件，而不是快閃中山站站外，光是煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷~哇塞~難怪同夥表示失敗！

PO文就在張文犯案的第二天，又使用"同夥"等字眼，難道張文不是孤狼、而有共犯嗎？新北市警方查出貼文來自台中市，21日在台中市清水區民宅，拘提43歲的張姓嫌犯到案，他是中科工廠作業員，沒有前科也沒有相關軍事背景，供稱丟出文章只為了好玩！台中市長盧秀燕指出，為了防止張文效應，警力全面戒備中！

嫌犯亂po恐嚇文遭羈押。檢察官認定，PO文的張姓嫌犯，涉犯刑法第151條，恐嚇公眾，以及第305條，恐嚇危害安全，有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪的疑慮，聲押獲准！亂發文恐嚇公眾，此風不可長，檢方聲押，法官也火速准押，以儆效尤，警示民眾，不要隨便在網路張貼恐嚇公眾安全的言論，否則會被從嚴從速究辦，司法絕不寬貸！









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

