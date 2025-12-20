稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象

卓榮泰憤怒，一定要追查恐嚇的網友。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。

卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照料蔣先生，其傷勢是在右邊胸部，但幸好沒有傷及肺部等重要的器官。他說，昨天開刀之後，剛剛看到蔣先生非常正向、樂觀，當然家人是非常的擔憂，但是其比較積極的方向，應該有助於及早恢復健康。

卓榮泰表示，蔣先生是誠品的職員，張姓犯嫌衝到二樓去，沒有任何接觸，直接就對其揮灑長刀，這是一個無差別的傷害。他說，幸好醫療團隊精心照顧，希望蔣先生能夠早日恢復。

卓榮泰指出，這個事件給社會一個很大、很大的震撼，要重新檢討很多的工作。他說，此時，要拜託社會，對這種不實在、不正常的訊息，都能夠減少互相傳遞。

卓榮泰表示，在網路上肆意傳播這種惡意的傳話，政府從昨天就開始透過各種警方的系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，目前大家都希望求得一個心安，有人在這裡是真是假都好，都不應該這麼做，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。

卓榮泰強調，他昨天已經指示警方加速、加快的全力追查。他也希望大家以此為戒，不要再重複任何這種模仿的行為出現。媒體追問，對兇嫌的動機有進一步了解嗎？卓回， 這還要繼續追查。

台北市政府表示，昨日繼台北市長蔣萬安到台大、馬偕、新光醫院探視傷者並慰問家屬之外，昨晚在市長指示下，捷運公司與區公所也已一一探視慰問每位傷者，其中也包含昨日後來就醫後離院的傷者，後續也將對接一案一社工並提供後續醫療、心理、法務、保險等各方面服務。

