稱張文曾遭霸凌 疑胞兄寫信致余母：謝謝您將英雄帶來世上

有網友發現，疑似張文哥哥的人也有到場獻花悼念，並在花束中附上親筆信，傳達心聲向余家昶和余媽媽致謝。（圖：howardchen7911 Threads）

台北車站、誠品南西店無差別攻擊事件造成4死11傷，27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，首位被害者余家昶挺身制止，導致張文攜帶的汽油彈大部分當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，余家昶不幸遭張文刺死，24日網友發現在北車有疑似張文胞兄留下的親筆信與鮮花，不僅揭開張文的過往，並向余媽媽致意說「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

社群平台Threads上有眼尖網友發現，疑似張文的哥哥也前往案發現場留下鮮花與親筆信致意。「張文哥哥」在2張卡片上寫道，雖然知道自此不再受社會目光注視可能是最好的選擇，根本沒資格獻花，但對於余媽媽仍願意以大愛回應張文造成的傷害，讓他下定決心，即使身處南台灣也必須北上將花束與言語交給余媽媽。事件發生後，不論是哪種立場的社會輿論都予以尊重。

「張文哥哥」還透露，家家有本難念的經，弟弟求學時期、軍旅生活均遭到霸凌，雖然有些人選擇將負面情緒轉化為奮發向上的養分，但也有人會因此做出逾矩的事情。而對於余家昶英勇捨身阻擋，「張文哥哥」坦言，自知所有話語都可能被視為作秀或乞求原諒之詞，但他仍要向余媽媽致意，他表示：「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」。

警方23日在台北懷愛館進行張文的遺體解剖，張文父母首度受訪講出4次對不起並鞠躬下跪道歉，張文父親提到，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，也對受害者家屬造成無法彌補的傷害，要向大家說對不起，接下來會全力配合司法調查。而80歲余媽媽雖為兒子遇害感到哀痛，仍展現大愛懇請大眾不要指責張文的父母，強調：「事情是他們的兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係」，祝福張文父母身體健康。

以下為信件全文如下：

To 英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即便遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但…家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還須面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已…

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是做秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by張嫌兄長

