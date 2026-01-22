稱彈劾不是算計！洪孟楷拿尹錫悅戒嚴比賴清德：對在野黨的指控相似

記者楊士誼／台北報導

立院「彈劾總統案」全院審查會進入第二天，今（22）日發言者全數為藍營立委。國民黨立委洪孟楷稱，彈劾不是情緒性決定、政黨的算計或政治表演，而是被逼到不得不做的選擇。他更以南韓前總統尹錫悅為例，稱其用「在野黨擋預算，危害國家」為由而戒嚴，這是否恰恰與賴清德對在野黨的指控相似？國際譴責四起，卻只有民進黨團聲援，難保台灣會不會走向一樣失控的深淵？

洪孟楷表示，彈劾可能不過，但國家不能沉淪。他表示，彈劾不是情緒性決定、政黨的算計或政治表演，而是被逼到不得不做的選擇，因此時看到的是執政黨拒絕依法編列預算、司法院寫出荒謬規則、大法官選邊為特定立場服務，而大罷免後在野黨全體存活，執政黨卻不反省。

廣告 廣告

洪孟楷稱「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」，當台灣的民主逐漸失序，站出來是責無旁貸的歷史使命，即便彈劾案可能無法通過，依然要做，因彈劾案的價值在於過程。他批評，總統給社會的回應只有「不出席、不說明、不面對」更只用便條紙告訴國會「立法院無權向總統問責」。如果國會不能問責總統，總統要對誰負責？這不就證實總統是「有權無責」的狀態？她批評，賴清德擔任台南市長時多日拒絕進入議會，如今做一樣的事情，拒絕承認雙少數執政的事實。

洪孟楷也表示，總統以自己沒有違法、不貪不取為由辯駁，也稱彈劾浪費時間，但他只想問三個最基本的問題：「違法的預算立法院能審查？漏編的預算，立法院能為他背書？行政違法，國會能視而不見？」他稱，在野黨務實解決問題，將部分預算抽出優先支應，民進黨卻全數反對，到底誰在擋人民？

洪孟楷宣稱，南韓前總統尹錫悅以「在野黨擋預算，危害國家」為由而發動戒嚴，被以內亂罪起訴，這些說法是否恰恰與賴清德對在野黨的指控相似？國際譴責四起，卻只有民進黨團聲援，難保台灣會不會走向一樣失控的深淵？

更多三立新聞網報導

TPASS快斷炊 綠議員揭：「這2人」擺爛：在交通委員會卻不替通勤族發聲

凌濤快看！洪孟楷呼籲別陰謀論、貼標籤：肯定中央和地方的應對作為

控洪孟楷「花500找走路工」挨告 李宇翔獲不起訴：檢認證「確有其事」

離譜！吳思瑤批排案修理總統府時竟被關麥 翁曉玲：尊重你最好方式

