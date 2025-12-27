稱待過高雄刑大25年！假警不滿超商店員態度狂飆三字經

高雄一名男子疑似不滿店員態度，當場發飆，還自稱自己是退休刑警，但遭警方打臉，根本不認識他。（圖／翻攝:社會事新聞影音）

高雄一名男子身穿印有民防大隊的衣服，26號晚上到了美濃區一家超商，疑似不滿店員態度差，氣得他狂飆罵三字經，甚至嗆出自己曾待過高雄刑大25年，不斷叫罵超商店員，不過高雄刑大以及旗山分局皆表示不認識這名男子。

事發於26日晚間8點多，該名男子在高雄美濃區一家連鎖超商內，身穿印有「民防」字樣的衣服並戴著類似警帽的頭飾，疑似因不滿店員服務態度而情緒激動。他在超商內連續對店員飆罵，甚至自稱「我在高雄市刑大隊待了25年」，試圖以此身分壓制對方。

男子自稱退休刑警，但戴的帽子並非警帽，沒有國徽也沒有內政部字樣。（圖／TVBS）

在店內監視器畫面中可見，男子不斷步步逼近店員並比手畫腳，態度極為挑釁。他質問店員：「你知我是誰嗎？」並指責對方「講話都很衝」，建議店員「改一點吧，修練一下自己個性」。整個過程中，男子態度強硬，讓在場顧客都不敢靠近或勸阻。

雖然該男子衣著上印有「民防」字樣及小隊長職稱，看似真實，但經過查證，高雄刑大及警局均表示不認識這名男子。比對其穿著，可以發現與正規警察制服有明顯差異：他頭上的警帽沒有國徽、警徽上的標誌性鴿子，帽子旁邊也沒有內政部的字樣。

專業人士表示，單純穿著與警用制服不同的服裝並不違法，只有冒充公務員並穿上警用制服或行使職權，才會觸犯刑法第158條，最高可處三年有期徒刑與15000元罰金。值得注意的是，雖然事件引起關注，但警方表示並未接獲相關報案。

