稱很多人是為了救阿北才去投大罷免 柯文哲：國民黨別太高估自己實力

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（18）日出席松信夥伴見面會活動，柯文哲語出驚人，表示要不是大罷免32比0，他還在裡面，所以要謝謝那天有去投票的人，「我相信很多是要把阿北救出來去投票的，我的意思是國民黨不要太高估他的實力！」

柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、北市議員張志豪與林珍羽等人，今天在北市信義區舉辦松信夥伴見面會活動，柯文哲致詞時，說自己在土城看守所內的趣事，柯文哲說，他在裡面有訂報紙，報紙他就要吐槽，他想說應該要多元開放，都要看，「我自由時報訂了一個月，不過實在看不下去還是算了，想說被折磨這麼痛苦，還要自己折磨自己，勉強訂一個月」。

柯文哲說，最後他還是看聯合報，聯合報至少內容不錯，還有副刊，文藝的相當多，「其實中國時報我也看過，中國時報是字太大，我想說一份十塊錢，內容好像比較少」，「講實話，一個月300元，我想說還是看內容比較多的」。

談到大罷免，柯文哲說，726大罷免，他的管理員每30分鐘來跟他報一次進度，他不想聽都不行，因為他沒有買電視，因為買電視申請到下來要一個月，他每次想說一個月後就不會在這，竟然被關了一年。而他的律師跟他說，預期他會被關34個月，一審可以先關19個月，二審再繼續押15個月，估計34個月，「我說之後勒？他說要看2028之後怎樣」。

柯文哲說，他認為要不是32比0，他還在裡面，所以是要謝謝那天有去投票的人，他相信很多是要把阿北救出來去投票的，「我的意思是國民黨不要太高估他的實力！」



