社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導

街頭出現隨機砸車！昨天（30日）深夜，在新北市板橋街頭，有名男子持鐵棍隨機砸車，民眾看到嚇壞趕緊報警，原來男子因為吸毒、心情不好，竟然就砸車洩憤，只是男子明明砸了多部的機車，轄區警方卻誤以為只有一輛機車受害，民眾還是調閱監視器，才知道自己的機車被砸。

暗夜人行道上，一名男子悠閒漫步，但仔細看他的手中，竟然握著一根鐵棍，下一秒，男子直接朝著路邊的機車砸下去，另一個角度的監視器，清楚拍下男子一棍朝機車後照鏡砸下，瞬間玻璃碎裂四散一地，隨後假裝沒事路過，大搖大擺離開。

目擊民眾：「聽到有聲音，然後就看到一個路人，他就是拿著那隻鐵棒，然後在敲那個路邊的摩托車，我就停在路邊就看他，他是真的在就是在砸摩托車，然後他又砸另外一台。」

民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到板橋的街頭停了一整排的機車，男子當時隨機選了一台砸車，被員警攔下後這才發現，原來他剛吸食安非他命，不過這也讓附近民眾全都嚇壞。」





稱心情不好！毒男街頭沿路砸車洩憤 轄區警局疑無法掌握情況

稱心情不好! 毒男街頭"隨機砸車"洩憤 警疑無法掌握情況（圖／民視新聞）





事情發生在30號晚上11點半多，新北市板橋民權路上，這名44歲的陳姓男子，沿路砸車，造成多輛機車的後照鏡毀損，被逮後他坦承，自己吸食安非他命、心情不好，才會想砸車洩憤，但誇張的是，明明多部機車被砸，轄區板橋分局卻疑似無法掌握情況，以為只有一台機車受害。

民眾：「我會逃啊，當然很危險啊。」

民眾：「很恐怖耶，要小心啊，看到怪怪的人，就可能要閃遠一點吧。」





稱心情不好！毒男街頭沿路砸車洩憤 轄區警局疑無法掌握情況

稱心情不好! 毒男街頭"隨機砸車"洩憤 警疑無法掌握情況（圖／民視新聞）





板橋派出所副所長蔡承州：「等待（毒品）尿液檢驗結果，函請新北地方檢察署，毀損的部分，待完成被害人筆錄之後，一併函請偵辦。」

持鐵棍路邊隨機砸車，警方卻無法準確掌握狀況，要不是有監視器畫面，被害車主恐怕到現在，都還不知道自己的機車被砸。

