稱心情不好 退休男砍死妻自首

退休男子自稱心情不好，殺妻後到警局自首要求警方上銬。 （桃園警方提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市中壢區發生命案，緬甸華僑李姓男子上午起床後疑因「心情不好」，持菜刀、鈍器等物攻擊五十六歲羅姓妻子，導致妻子傷重身亡。李男犯案後自行騎車前往派出所自首，聲稱「殺了我老婆」，目前桃園地院已裁定羈押，詳情仍待後續調查。

據了解，六十四歲的李男是緬甸華僑，上個月才剛退休，且自承每年會多次前往泰國傳教。桃園地院認為，李男所犯的罪為重罪，且犯罪嫌疑重大、有逃亡的可能性，因此裁定羈押。

李男犯案後並未逃逸，而是自行騎乘機車前往派出所自首，向員警供稱「殺了我老婆」。而員警獲報後趕往李男的住處，只看見血肉模糊、明顯死亡的羅女。

廣告 廣告

李男供稱，平時與妻子和女兒同住，十七日上午女兒出門上班，自己起床後「心情不好」，看到在客廳的妻子時更火大，便突然興起殺機，持刀、槌攻擊妻子頭、臉及頸部，直到妻子斷氣才停下。

警方初步調查，李男無家暴、刑案紀錄，並自稱夫妻間平時感情並無不睦，只是因為一早心情不佳失控動手洩憤；女兒也表示父母間感情並無不好，詳細原因仍待調查釐清。