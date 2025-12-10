稱戰時可上班慘挨轟 苗博雅反擊嗆「我第一批被殺」作家批麻痺人心

社民黨台北市議員苗博雅近日聲稱若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」遭外界痛批不符現實，知名作家「漂浪島嶼」也批，這話不是吹噓安全麻痺人心，就是活在過去看不清現實。而苗博雅針對外界、網友連日砲轟，仍未改說法且回應「我和我的家人都沒有外國護照...若台灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的」，還嗆批評者「我不會跟你們一起投降」！

苗博雅上月26日在直播節目中指出，許多人對戰爭的印象來自電影與動畫，但現代戰爭並非所有人都在戰場，她強調烏國部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學；苗直言，若台灣遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息。此言引發爭議，連日來不少網友、政治評論員都批其說法錯了、誤導民眾。

而苗博雅昨晚在Threads上最新回應，舉八二三砲戰為例提到，當時台灣本島仍然維持社會運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，如果演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要；苗還指，台灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲，「這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作」。

苗博雅更直言，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，必須為各種可能的情境做最完善的準備；她自曝和其家人都沒有外國護照，「而我知道像我這樣的人，若臺灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降」。

針對苗博雅日前稱若爆發戰爭，該上班、上學的都照常運行一事，「漂浪島嶼」昨（9）日在臉書也驚訝表示，「這是活在那個年代？」並表示若以過去八二三砲戰，火炮射程有限，中國大陸猛轟金門，台灣確實還在上班，炮火遙遠不會波及，不過現今中國大陸軍力今非昔比，就算不用登陸，只靠飛彈、火箭彈轟炸，台灣西部沒有安全區域，甚至炸掉一座電廠，缺電工業區停擺，城市也不用上班。

「漂浪島嶼」也說，台灣國土只有烏克蘭的1/10，沒有地理縱深， 從台北到高雄距離中國大陸都是100多公里，烏克蘭頓巴斯地區，離俄羅斯邊界200多公里，俄軍還沒佔領，城市已經炸成廢墟，至今邊界難民已經超過800萬人逃離家園，至於依舊上班的基輔，距離邊界700多公里，日夜飛彈、無人機狂轟，落彈超過數萬枚，平民死亡數千人，基輔350萬人口，一開戰近一半逃離。

「漂浪島嶼」強調，一堆現實的數據都說明戰爭殘酷，人人不希望發生戰爭，現今說出金馬戰爭，台灣上班，有如隔海猶唱後庭花，不是吹噓安全麻痺人心，就是活在過去看不清現實。

