稱戰時正常上班挨轟 苗博雅搬逐字稿再批「投降論者」淪中共外宣

苗博雅自行整理直播逐字稿，反擊斷章取義的一條龍輿論攻擊。（資料畫面）

台北市社民黨籍市議員苗博雅日前在直播中提及，現代戰爭爆發時，非交戰區仍可能維持「上班上課」等社會基本運作，引發部分名嘴和「側翼」網軍的猛烈批評，痛批她「搞不清楚狀況」。苗博雅昨（9日）晚間在社群媒體發文反擊，感嘆自己單純說出事實和常識，卻被扭曲得面目全非，直言這些攻擊是因說法「不符合中共外宣」，並強調自己絕不會投降。

苗博雅首先整理直播時的逐字稿，駁斥批評者斷章取義的一條龍攻擊，接著以多項歷史事實佐證觀點，比如國土面積僅台灣六成的以色列，與敵對國家之間沒有海峽天險，但在發生戰爭時，非交戰區仍須維持基本日常生活運作。

苗博雅也舉八二三砲戰為例，當時台灣本島依然正常運作；即使在二戰時期，台灣本島在1938年至1945年間歷經數波盟軍大空襲，社會在戰爭狀態下也必須持續運作。他強調，國內外兵推仍有中共突襲外島的想定，若演變成長期僵持對峙，維持本島基本日常運作將更為重要。

苗博雅認為，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，台灣必須為各種可能情境做最完善準備，並直言，中共目前打台灣的成本過高，故採取威嚇策略，目的是讓台灣人相信「首戰即終戰」，相信台灣將在幾天內全島毀滅，從而逼迫台灣自願投降。她抨擊，任何不符合中共「首戰即終戰」外宣說法、主張台灣能夠抵抗侵略的觀點，都會遭到側翼鋪天蓋地的攻擊，將抵抗者打成「美化戰爭、沒人性、軍盲」等標籤。

苗博雅最終宣誓政治立場，反嗆那些主張和談投降的人，等中共來拿了好處，就會飛到美國依親跑掉。她強調，自己和家人都沒有外國護照，「像我這樣的人，若台灣被中共佔領，絕對是第一批被抓甚至被殺的」，因此她堅決表態：「我不會跟你們一起投降。」





