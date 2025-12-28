即時中心／綜合報導

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基週日（28日）於佛羅里達州海湖莊園會面，商討烏克蘭和平計畫，兩人談了近3個小時，會後舉行聯合記者會。川普表示，和平計劃目前正處在談判的最後階段，「越來越接近」達成結束戰爭的協議，美方將與俄羅斯、烏克蘭及歐洲的談判團隊持續接觸；但他也承認仍存在棘手問題，並未透露任何具體突破。

川普在與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談前，曾先致電俄羅斯總統普丁（Vlamidir Putin）進行約1個多小時的交談。克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）透露，美俄雙方一致認為，烏克蘭和歐洲方面提出的暫時停火方案只會延長衝突，導致戰事再度爆發；他也提到，為結束戰事，基輔方面必須根據俄美之間關於頓巴斯的討論作出「大膽決定」。

廣告 廣告

川普在與澤倫斯基見面後所舉行聯合記者會上指出，此次會晤非常良好，雙方討論了很多事情，也在結束戰爭方面取得進展；但他坦言，無法就討論內容給出確切比例，只能說在推動停戰方面「已取得重大進展」。川普也警告，若戰爭不結束，將會持續拖延下去，「還會有數百萬人繼續喪生」。

至於頓巴斯問題是否已達成協議？川普表示仍未解決、但已大幅接近共識；澤倫斯基則強調必須尊重烏克蘭領土與人民，對頓巴斯的立場「非常明確」。

同時川普在被問到是否願意為了推動停戰而前往烏克蘭時，透露並沒有這樣的打算，但他已提出前往烏克蘭的意願並於當地國會發表演說。「如果這樣能夠拯救更多生命，我當然願意去做。」

原文出處：快新聞／稱戰爭「越來越接近」結束！川普與澤倫斯基會晤 商討烏克蘭和平計畫

更多民視新聞報導

昨晚地震記者會科長陳達毅「髮亂領帶歪」爆紅 本人出面解釋：下床直衝氣象署

中國對台發動5大威脅 賴清德批在野黨一中同表：以身為中國人為榮

各地短暫回溫「明再轉冷」！冷氣團「這天」接力報到恐低於10度

