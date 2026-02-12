稱戰略失誤再表態 立陶宛總理擬將「台灣代表處」更名「台北」

立陶宛總理魯吉尼涅近日表示有意將台灣代表處，更名為「台北」代表處。（AP）

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前才表示，在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是重大戰略失誤，近日再度表態，有意將「台灣代表處」更名為「台北代表處」。

立陶宛於2021年成為歐洲首個以「台灣」為名設立代表處的國家，此舉引發北京強烈不滿，中國隨後縮減與立陶宛的外交關係。2022年，立陶宛則在台北設立代表處。

魯吉尼涅日前表示，2021年允許以「台灣代表處」名義設立辦公室，是一項「重大戰略失誤」，形容立陶宛「跳到火車前面，結果吃了虧」，導致與中國關係急遽惡化，她坦言。在未與歐盟及美國充分協調下，採用可能引發後果的名稱，顯得過於倉促，「這一點可以修正」。

廣告 廣告

而魯吉尼涅於當地時間11日對此事再度有新發言，據《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）報導指出，魯吉尼涅說，有鑑於立陶宛與中國關係出現裂痕，政府正考慮將位於「台灣代表處」更名為「台北代表處」。

魯吉尼涅直言：「我看不出有任何理由不能將其稱為台北代表處，這並不會否認我們對民主進程的支持。」強調如同支持烏克蘭等國家一樣，立陶宛也同樣支持台灣的民主與自由；雖認為更名並非大問題，但仍須與戰略夥伴協調。





更多《鏡新聞》報導

立陶宛稱設「台灣代表處」失誤 中官媒：非口頭認錯可止損

宏都拉斯鬆口擬恢復邦交 外交部：秉持開放務實推動台宏關係

蔡英文任內南加州行程被監控 65歲華裔男擔任中共代理遭美法院判4年