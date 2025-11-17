稱把3元老「當爹養12年」！館長不忍了怒嗆：你們夠了沒有？

娛樂中心／許智超報導

館長遭戰友、「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小偉，指控職場性騷擾等多項不當行為，引發關注。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YouTube頻道）

網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小偉，指控職場性騷擾等多項不當行為，引發關注。對此，館長昨（16）日晚間再開直播反擊，否認所有指控，更嗆「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」同時強調自己做人不只講義氣，「簡直把他們三個當作爹在養，我受不了了！」

館長昨晚開直播痛批，「他們3個都一樣，要跟我借東借西、拿東拿西」，不滿3人滿嘴謊話，遭他們恐嚇勒索好多年，一開始是情勒，後面就是直接恐嚇，相當誇張，痛斥他們是「恐嚇集團，吸了我好幾年的血」，自公司拿走不知道幾千萬元。

館長公開和李慶元對話紀錄坦言，原本覺得認識交朋友是緣分，但對方變本加厲，「這3人一個月在公司開銷差不多100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，總計5輛車，吃的喝的都要我付，總共5台車裡面有保時捷和奧迪。指控說我性騷擾那個，現在就是開奧迪」。

館長怒批「我養了你們12年，你們有做事嗎？」（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YouTube頻道）

館長也砲轟這3人，「夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？居然連我老婆這種這麼下三濫的事情都敢造謠，我真的看破了」、「但你今天要摧毀我的家庭，我老婆一定很難過，我也很難過，所有人都在笑我傻。」

館長表示，反正這3人現在離開公司，不然他就報警抓人，「直接開除掉！你有任何不滿，歡迎用法律來解決，大家都是社會文明人，無論是台灣、中國大陸都講法律。麻煩你去法院訴訟，我派律師去，大家來打律師費，我努力賺錢，你們三個什麼能力都沒有，大家慢慢來玩金錢大戰。」

館長也感嘆，他自己做人不只講義氣，「簡直把他們三個當作爹在養，我受不了了！」、「後來我發現到一件真誠的事情，為了要錢，什麼都做得出來。」

