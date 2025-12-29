稱拍A片「片酬85萬」！39歲男假冒男優提槍上陣 女遭白嫖怒求償

雲林一名39歲男子假冒成人平台廠商，詐騙女子跟他發生性行為。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！雲林一名39歲的詹姓男子，假扮亞洲成人創作平台廠商「SWAG」的網站人員，聲稱拍一部性愛影片的片酬為85萬，一名女子因此信以為真，沒想到在完事後詹男就封鎖女子，女子這才驚覺受騙將詹男告上法院，法官判詹男6個月徒刑，還要賠償20萬台幣給女子。

判決書指出，一名雲林縣的詹姓男子假冒亞洲最大成人創作平台廠商SWAG的人員「李德威」，再假扮「李小峰」用通訊軟體聯絡一名女子，聲稱跟廠商談好要用85萬片酬拍一部性愛影片，女子信以為真，在2024年9月5日跟詹男一起前往旅館。

廣告 廣告

詹男在過程中要求女子幫其口愛，兩人還發生1次性關係，完事後詹男封鎖女子，女子才驚覺受騙，報警提告。詹男在審訊時坦承犯罪事實。台南地院法官指出，詹男為了滿足個人私慾以詐騙方式讓女方為他提供性服務，雖然他坦承犯行，但未與女子達成和解、賠償損失，犯後態度不佳，且詹男過去也曾用這種手法騙人，因此判處有期徒刑6個月，得易科罰金。

另外，法官指出，將沒收被告詐得的85萬元，如果沒辦法沒收，會追徵其價額。民事部分，受害女子在事後心有不安，難以信任他人，在精神上有極大痛苦，因此向詹男求償精神慰撫金，最終台南地院判詹男須賠償20萬元給女子，可上訴。檢警提醒，近年來出現多起假A片拍攝的詐騙案，經常鎖定想進入成人產業的女性，用高額片酬誘騙後消失，呼籲民眾要多加小心以免受騙上當。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

不捨9旬嬤「喜喪」走得太孤單！孫女上網求助 40網友冒大雪送最後一程

2026年重大轉折！印度神童預言「3時間段」要小心：4地區將迎巨變

3歲童雙腿大片瘀青！教保員挨告 案件「改判3次」無罪定讞