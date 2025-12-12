稱拒絕相信音樂「3條件」被斷聯 朱孝天：太昧良心

F4重組巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」獨缺朱孝天，8日他發布影片聲明，表示自己這段期間是因為不答應對方3個條件，從此被單方面斷聯，並點名要求「艾姐」別再潑髒水、抹黑。對此，有網友留言追問朱孝天到底是什麼條件，他則回應：「太昧良心了」。

朱孝天8日在影片中直接點名相信音樂的艾姐，質疑對方為何用抹黑、潑髒水的方式處理此事。（圖／翻攝朱孝天微博）

朱孝天8日發布影片澄清與相信音樂從未簽署任何合約，僅處於意向洽談階段，在拒絕相信音樂要求後，對方就單方面切斷聯繫，接著就出現了所謂「洩密延期」、「忍痛割捨」等說法，他表示，也是看新聞才知道自己被退出活動。對於F4可能的合體演出告吹，朱孝天展現大度態度。他強調，F4是承載一代人記憶的符號，但從來不是由合約制定的團體，成員之間不存在必須捆綁才能演出的狀況。他指出，理解並祝福其他三位成員的選擇，尊重每個人對生活的決定，也希望他們這次演出順利。

影片中朱孝天直接點名相信音樂的艾姐，質疑對方為何用抹黑、潑髒水的方式處理此事，他表示，如果對方不喜歡他或覺得他不適任，可以直接溝通，沒必要製造負面新聞。他強調，自己不會因此展開罵戰或道歉求復出，願意配合溝通但希望對方「高抬貴手」；最後他喊話相信音樂，既然目的已達成，就希望對方好好做演出，自己也會回歸該做的事情。

朱孝天表示自己拒絕了相信音樂的三個要求。（圖／翻攝自微博）

朱孝天回應網友留言。（圖／翻攝自微博）

對此，有網友留言詢問：「拒絕三個人的要求還是三個要求，一直沒懂」，朱孝天回：「拒絕了相信音樂的三個要求」；另有人說：「為啥別人三個都同意，就你不行？」他則回應：「因為有些事情真的不能做，太昧良心了」。也有網友請他直說艾姐開了什麼條件，刪來刪去評論是什麼意思，朱孝天只表示：「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上歌，沒想過要擋路」。

