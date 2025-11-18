稱擔憂輪椅破壞場地 汐止運動場遭控拒身障者入場

汐止的綜合運動場田徑跑道正在進行整修，一旦整理好就可以提供民眾運動健身使用。不過，多個身障團體在立委陪同下舉行記者會，控指汐止的田徑場或是網球場，以擔心場地被輪椅輪子破壞為由拒絕身障者入場，十分不合理。

行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示，「身心障礙參與運動這件事情是非常非常，就跟一般人運動一樣，廠商說除非貨車輾進去，或者你是用尖銳的部分裡面去處理，否則不可能會有這樣破壞的情況。」

台灣障礙青年協會常務理事劉家承指出，「他可能就會擔心說輪椅會直接破壞掉，或刮傷到地面，但是過去教育部體育署他們也有相關的一些指導手冊，完全忽略身障者的運動權益，都有提到說是有相對應的合理調整，或者是一些替代措施。」

身障團體批評，其他縣市甚至有禁止電動輪椅入內，導致身障者只能爬行進入活動區域的離譜要求，希望政府能改善運動場館的無障礙設施，以及明訂相關管理規範。

運動部適應運動司長林佩君回應，「身心障礙的朋友如果有運動的需求，其實都應該要做友善的這樣的服務。來做一個健檢跟全面性的了解，考核跟評鑑的機制我們也在研議要來做一個建構。」

對於身障朋友的訴求，運動部強調會盤點無障礙設施的現況，建立場館設施的使用標準，也會和各地方政府討論，確保身障朋友的運動權。

而汐止區公所則回應，因為PU網球場的年限已久，場地可能會有脫層問題，也已經向陳情人解釋沒有禁止使用。

