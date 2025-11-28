即時中心／顏一軒報導

美國總統川普（Donald Trump）近期向烏克蘭提出立場偏向俄國的「俄烏和平28點方案」，其中要求烏克蘭把烏東頓巴斯（Donbas）地區讓給俄羅斯、承諾永不加入北約（NATO）、大幅縮減武裝部隊規模等，引發烏克蘭與其歐洲盟友不滿後，外傳已縮減成19點。對此，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）透露，美國代表團下週將抵達俄國首都莫斯科（Moscow），俄方已準備好進行一場「嚴肅」的談判。





英國《每日星報》（Daily Star）報導，普丁27日下午出席於吉爾吉斯（Kyrgyzstan）所舉行的的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）峰會時向歐洲喊話，請這些國家無需害怕俄國，因為他們沒有「侵略性計劃」。他接著在回應媒體提問環節說，任何關於（俄羅斯）「進犯歐洲」的說法都是荒謬的。

據報導，普丁在這次會議的記者會中，被問及觀於美國所提出的和平協議、烏克蘭與歐洲國家安全的問題；他也透露，俄國已準備好在下週進行一場「嚴肅」的談判，屆時美國代表團將抵達莫斯科。

普丁表示，川普的計劃可作為未來協議的基礎，但也承認目前沒有「最終版本」（final versions）；他同時被問到烏克蘭領導階層的相關議題，並提出「所謂」貪腐的指控，還暗指與現任政府簽署任何協議都毫無意義；普丁更稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）犯下了戰略錯誤，又稱他們害怕（舉行）選舉。

報導指出，由於烏克蘭在遭到俄羅斯入侵後實施戒嚴，因此無法舉行選舉，而澤倫斯基已表態選舉將在戰後進行。

克林姆林宮（the Kremlin，克宮）一名高層官員26日證實，川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）將於下週造訪莫斯科；而儘管俄國先前已承認透過秘密管道或特殊途徑，看到和平方案的副本，但普丁的外交事務顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）卻堅稱，尚未收到美國最初所提的版本。

本週稍早，美、俄、烏三國的代表於阿拉伯聯合大公國（the United Arab Emirates）舉行會談。烏沙科夫向俄國國營媒體表示，「聯繫仍在進行中，包含透過電話，但尚未有人真正坐在圓桌旁『逐條討論』，那還沒有發生過」（Contact is ongoing, including via telephone, but no one has yet sat down at a roundtable and discussed this point by point. That hasn't happened.）。





原文出處：快新聞／稱攻歐說法荒謬 普丁：俄已準備進行「嚴肅」和平談判

