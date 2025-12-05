稱政府限流小紅書「違憲」 網發起「小紅書自救會」：站出來連署

▲ 圖翻攝自 0ct.via Threads

台北市 / 林彥廷 綜合報導

內政部警政署昨(4)日指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，自去年起迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。對此，網路有人發起「小紅書自救」，呼籲受影響的用戶一同加入「申請釋憲」的行列。

內政部昨日對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年，引發熱烈討論，更讓不少用戶紛紛哀號。對此，有網友發起「小紅書自救」，並自製圖卡，圖卡上可以看到「政府限流小紅書違反憲法」、「加入憲法法庭連署」等字樣。

貼文隨即引發熱烈討論，不少人留言說「自然人憑證辦起來，連署恢復憲法法庭，不能讓民進黨再這樣亂搞！」、「您是哪裡來的大天才啊」、「我們需要憲法法庭來制裁胡搞瞎搞的民進黨政府」、「仇人們誰懂啊 這篇的含金量太高啦」、「快來搶救小紅書！自然人憑證辦起來、連署連起來！」

圖卡隨即也引發不少網友轉發，而民進黨前立委鄭運鵬的前助理韓璟也轉發並表示「支持全台小紅書用戶一起加入申請釋憲的行列」，不少網友留言說「最喜歡魔法」、「拜託大家快點去申請自然人憑證，連署起來，給賴清德好看」、「藍白擋憲法法庭，就是擋小紅書」等。

