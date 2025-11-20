稱政院版財劃法太晚端出 柯志恩嘆：本可從從容容卻拖泥帶水

行政院版的《財劃法》今（20）日終於公布，預料後續修法將會再次成為朝野在立院的攻防焦點。對此，國民黨立委柯志恩表示，「本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？版本若能早點出來，是否能減少朝野對立？」

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

柯志恩在臉書發文表示，千呼萬喚始出來，財劃法院版終於亮相。若民進黨真有意兌現在野時期的承諾、解決地方財政長期分配不公的問題，那麼這一次的版本，至少為朝野重新開啟討論的基礎。

柯志恩感嘆，行政院若少一點政治算計、多一點誠心善意，更早把版本端上檯面，是否就能減少朝野對立？讓人不免感嘆，「本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？」

柯志恩提到，此次院版的確在制度上做出一些更細緻的調整，例如首次明確區隔「財政努力」與「基本建設」兩大指標，前者包括營利事業營利額、稽徵努力度；後者則涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值。同時也調整營業稅、貨物稅、菸酒稅的分配方式，並將22縣市納入一致公式，兼顧離島、考量人口結構，照顧直轄市與工農業縣市的不同需求。

行政院版的財劃法終於在20日提出。（資料照／中天新聞）

柯志恩話鋒一轉，她批評政院版刪除了立院三讀通過的兩項關鍵規範，一般性補助款不得低於114年追加預算數，以及計畫型補助款補助比率不得低於過去十年平均值；同時明定「中央統籌分配稅款可列為扣減標的」，並限定一般性補助款要用於特定領域。她認為，這些變動等於讓中央重新收回分配主導權，地方若不完全配合中央政策，恐將面臨統籌款被扣減的風險。

柯志恩也點名，政院對外宣稱的「釋出總規模」不實，立院於11月14日三讀通過的數字是1兆4329億元，遠高於院版1兆2002億元，兩者相差2327億元，「不是院版比較多，而是比較少」，她呼籲行政院停止對社會傳遞錯誤訊息。

柯志恩稱政院版財劃法終於亮相本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水。（圖／柯志恩臉書）

最後柯志恩公開要求，行政院立即公布22縣市試算結果，並與地方充分對話，讓共同檢驗是否公平合理，只有透明公開、充分討論，才有機會完成真正的財政改革。期許最後朝野能達成共識，讓財劃法的爭議早日畫上句點。

