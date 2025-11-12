稱新加坡列「警示國」才半小時？徐佳青：我收回我剛剛說的

僑委會委員長徐佳青在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 僑委會委員長徐佳青今(12)日接受綠委林楚茵質詢時稱，新加坡未來可能列為警示國家，她接受藍委徐巧芯質詢時又稱，沈伯洋去可能會有風險。不過，立委王定宇質詢時則改口，這不是她的答詢，不能有個人判斷，「我們要列入警示的時候，它影響的是商務旅遊甚至很多方面的往來。」徐佳青隨即說，「我收回我剛剛收的」。這也讓新加坡是否列入警示國爭議，才半小時就落幕。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會委員長備詢。

對於徐佳青先前備詢稱新加坡可能列入警示國，王定宇質詢時詢問徐佳青，剛剛提到的風險是來自國安團隊或徐佳青個人判斷？徐回答說，「我個人判斷」。

王定宇則說，「不能這樣子，這是對外事務，不是你的職權，你怎麼可以個人判斷呢？在國會裡面這樣判斷，這會引起事情的。(徐：是)我有個人判斷啊，我可以啊，我只是一個民意代表。你是政府官員，你剛剛那樣會引起風波。就我瞭解，新加坡到目前為止，並沒有列入警示。多數國家並沒有列入警示。我們不能自己嚇自己，讓中國的長臂管轄形成了心裡恫嚇作用，中計了。新加坡跟中國的態度，有時候我們看了不喜歡」。

徐佳青則說，上個月有一位香港民運人士曾擔任過重要的政黨領袖，他受邀去新加坡參加一個研討會，他其實已經規劃英國籍，他那次從美國搭機到新加坡，卻被滯留在機場，原機遣還。這也是有中國介入痕跡。

王定宇則說，新加坡會受中國影響，會禁止一些人進去，就像當時越南在台商會禁止台灣人士入境一樣，「跟進去你可能被逮捕解送中國，那個距離差很遠。所以這個東西要嚴謹，新加坡（總理）黃循財跟（中國總理）李強的對話，我們不喜歡，我們也發表抗議。我們是以國家外交單位正式發表抗議，告訴這個國家當朋友不是這樣。在外交上，不支持跟反對這兩個辭令是完全不一樣的。可是當我們要指涉某一國，我們要列入警示時候，它影響的是商務旅遊甚至很多方面的往來。這個不能基於個人的臆測或判斷，這是一個國家的態度。本席必須建議.....」。

徐佳青說，「我收回我剛剛說的」。

