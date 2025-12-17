稱日均100元… 旅居養老爆雷 老人們困酒店 棺材本打水漂

中國近年來步入老齡化社會，不少商家紛紛發展起「旅居養老」業務，也萌生「高額返利+免費旅遊」的養老騙局。近日，廣州旅居服務公司「昌松之家」爆雷後，眾多老人被困在上海酒店，他們原以為可以享受「全國旅居」的悠閒晚年，如今卻只能住在這個冷清的酒店。

上觀新聞報導，昌松之家旅居養老項目出現問題後，今年4月，在上海的第一個旅居基地浦津國際酒店關停，入住老人一夜之間被迫撤離，一部分轉移到了奉賢區海景海港大酒店。這裡位置偏僻，交通不便，酒店裡很多房間沒有電視和網絡，衛生需要老人自己打掃，吃飯需要自帶碗筷去食堂排隊打飯。

一位83歲的張奶奶談起昌松之家的養老旅居項目，稱自己已經放棄退款希望，「在這裡能過一天是一天，」她說，「雖然4萬多元(人民幣，約5600美元)的養老錢打了水漂，但我真的不算多的」。

另一位70多歲的盛先生表示，當時看到「昌松之家」宣傳在全國16家基地，人均100多元就能包食宿，確實匹配他當下「說走就走」的生活狀態，並在浦東新區浦津國際酒店體驗三天兩夜住宿。

當時，銷售人員稱，這個項目每個月都會發車出去旅遊，與盛先生「有業務合作的空間」，參加這個項目還能從中拿到返利。最後，他先後購買了一張價值9萬6228元、有效期3年的會員卡，和一張3萬5640元、1年有效期的會員卡，累計超過13萬元。

但事後，銷售人員承諾的「返還」並未如期到帳。盛先生多番催問後，才在2024年底收到3個月的返利。到2025年3月盛先生再次聯繫銷售總監時，對方說了實話，「現在昌松風雨飄搖，每天都在安撫客戶，解決問題」。盛先生投入的十幾萬元回收無望。

還有一位葛阿姨也砸20萬元買了3年的卡，在浦津酒店入住才一年三個月，這家酒店就關閉了。她和一部分會員先被安排到浙江磐安的某處酒店居住一個月，然後又回到上海住進了奉賢海景海港大酒店。

如今，這些原以為可以享受「全國旅居」悠閒晚年的老人，被困在這個冷清的酒店裡無處可去，不僅衛生需要自己打掃，吃飯需要自帶碗筷去食堂排隊打飯，吃完還得自己清洗碗筷，和當初的「旅居養老」承諾完全不同。

