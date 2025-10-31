稱普丁不是獨裁者引爭論 鄭麗文：台灣朋友越多越好

國民黨主席當選人鄭麗文接受德國之聲專訪時，稱俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)並不是獨裁者，而是民選的領袖，引發爭論。鄭麗文今天(31日)受訪時表示，她希望台灣開拓越多的國際關係，交越多朋友越好，且民主選舉在俄羅斯已行之多年，普丁是經過民主選舉選出來的，她很驚訝普丁被說成是獨裁者。

鄭麗文31日接受媒體聯訪時表示，她在接受德國之聲訪問前，黨內就有人提醒她，德國之聲記者行事風格比較特殊，但她認為不管大家的態度為何，她都希望能有更多溝通對話的機會，讓更多人了解國民黨的主張。

廣告 廣告

對於「普丁不是獨裁者」的說法引發爭論，鄭麗文說，對台灣來說，她希望要開拓越多的國際關係、交越多的朋友越好，她也表示，俄羅斯在蘇聯解體後很快就進行民主化的轉型，民主選舉已經行之多年，普丁也是經過民主選舉一票一票選出來的，她才會很驚訝，為何會把普丁說成是獨裁者。

至於不贊成國防預算提升到GDP(國內生產毛額)的5%，遭質疑與不放棄武力保衛台灣的決心相矛盾，鄭麗文說，這過於簡化，她強調，台灣所有政黨都支持政府有合理的國防預算，國防部、軍隊也都一直存在，國民黨一向最支持國軍，也支持台灣有合理保衛國家的能力，但今年國防預算超過GDP的3%，之後還會提出超過新台幣兆元的特別預算，台灣國防預算在短時間內大幅成長，這已超過台灣合理負擔的能力。

鄭麗文強調，「軍備競賽絕對不是帶來和平的理智之路，我們一定要降低軍備競賽跟惡意的向上螺旋」，她希望透過政治的努力，開拓、創造兩岸和平穩定的局勢，而不是毫無上限的投資軍備。

另外，屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案，起訴國民黨立委盧縣一、許宇甄等人。鄭麗文對此表示，她早有心理準備，也重申國民黨會組成司法正義律師辯護團，全面救援、力挺被司法政治打壓的黨員黨工。鄭麗文也呼籲民進黨懸崖勒馬，不要一直想團滅在野黨，把台灣司法變成打壓異己的工具。(編輯：陳士廉)