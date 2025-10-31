稱普丁不是獨裁者引議論 鄭麗文：盼台灣開拓國際關係 交越多朋友越好
國民黨新任黨主席鄭麗文將於11月1日上任，《德國之聲》今天（31日）釋出專訪，鄭麗文稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發議論。鄭麗文今天受訪說明，她希望台灣開拓越多國際關係，交越多朋友越好。民主選舉在俄羅斯已行之多年，普丁也是經過民主票選出來，她才會很驚訝怎麼會把普丁講成獨裁者。
鄭麗文表示，她在接受《德國之聲》訪問前，黨內就有人提醒她，《德國之聲》記者行事風格比較特殊。但不管大家的態度是什麼，或是對她有成見或誤解，都希望有越來越多溝通對話的機會，讓更多人可以了解國民黨的主張。
鄭麗文說，對於俄羅斯，她希望台灣能夠開拓越多國際關係，交越多的朋友越好。俄羅斯在蘇聯解體後，很快進行民主化轉型，民主選舉在俄羅斯已經行之多年，普丁也是經過民主選票選出來的，她才會很驚訝怎麼會把普丁講成獨裁者。
對於不贊成國防預算提升到GDP（國內生產毛額）5%，被《德國之聲》質疑與不放棄武力保衛台灣的決心相矛盾。鄭麗文認為，這太過簡化，台灣政黨都支持合理的國防預算跟國防部，國民黨一向最支持國軍，也一直在爭取國軍待遇提升。
鄭麗文指出，今年國防預算超過GDP3%，後面超過新台幣兆元的特別預算，已經嚴重超出台灣財政能夠合理負擔的能力。放眼全世界，日韓的國防預算只占GDP2%左右，西歐各國大概也是這樣的幅度，只有台灣的國防預算在很短的時間內大幅成長。
鄭麗文表示，馬政府時期，一年國防預算才不到3000億元，現在已經成長好幾倍。她認為軍備競賽不是帶來和平的智慧之路，一定要降低軍備競賽跟惡意螺旋，希望透過政治的努力創造兩岸和平局勢，而不是毫無上限的投資軍備。
另外，媒體詢問，屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等人提起公訴。
鄭麗文說，她早有心理準備，從競選黨主席到現在，她都強調會組成司法正義律師辯護團，全面救援、力挺被司法政治打壓的黨員黨工。民進黨還在執迷不悟往不歸路走下去，讓台灣司法公信力蕩然無存，變成執政者打壓異己工具，這麼嚴重的民主倒退、威權心態才讓人真正痛心，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要毀了台灣得之不易的民主法治的制度跟價值。
鄭麗文表示，她早有覺悟，總統賴清德不會手軟，拿不出執政政績，只想把在野黨嘴巴封起來，想把台灣變成一言堂，打掉雜質，這麼嚴重的獨裁威權心態，讓她歎為觀止。國民黨已經準備好了，即便面對嚴酷打壓也必須勇敢站起來，因為國民黨要捍衛台灣民主，保護台灣人民，以及得來不易的民主自由及法治。
其他人也在看
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男大生騎改裝車拒檢狂飆 警怒開43張罰單！PO網討拍反遭酸爆
[Newtalk新聞] 高雄一名18歲男大生騎乘爆改機車趴趴走，半路遇員警盤查竟拒檢狂飆，沿路多次違規，最終仍遭警方逮捕，一口氣開出43張罰單，面臨至少8萬4千元罰鍰，事後男大生還上網PO文討拍，遭到網友一致撻伐緊急刪文。 就讀嘉南藥理大學的18歲鄭姓男大生，日前騎改裝機車南下屏東東港，途經高雄大寮區光明路，由於排氣管噪音過大遭員警攔查，鄭姓男大生卻拒檢狂飆，沿途闖紅燈、逆向、未打方向燈、未依標線行駛、危險駕駛各種違規。 警方緊追11分鐘後將鄭姓男大生攔下，針對其拒檢攔停、危險駕駛、改裝車體及闖紅燈等各項交通違規依法舉發，同時被扣押的機車改裝過度，不僅排氣管經過改裝，連基本的安全設備後照鏡也被拆除，總罰款金額高達80,400元。 鄭姓男大生事後還在社群平台發文，去個東港接著就去警局，被開43張罰單，車也被扣了，希望學長載我，哭哭」，希望尋求同情。大量網友紛紛諷刺「活該」、「看你這樣還是別上路」、「第一次看到東港生魚片那麼貴」、「真丟臉，校友路過」。查看原文更多Newtalk新聞報導中市府2次清消「豬糞污泥厚達10公分」都無效！杜文珍： 沒先清潔消毒不會有用新北泰山養豬場偷餵廚餘！最高罰新頭殼 ・ 27 分鐘前
中美貿易協定引市場觀望，上證指數週五收低0.81%，滬深300挫跌1.47%
【財訊快報／劉敏夫】中國股市週五走低，因市場持續權衡中美兩國甫於週四達成的貿易協定。收盤時，上證綜合指數下跌32.11點或0.81%，報3,954.79點；滬深300指數下滑69.24點或1.47%，報4,640.67點。從類股方面來看，上證指數五大類股指數漲跌互見，其中商業類股指數上揚0.06%，表現最為搶眼。其餘四檔類股指數表現分別為，綜合類股指數下跌0.69%，工業類股指數下滑0.88%，公共事業類股指數滑落1.32%，房地產類股指數下挫1.98%。滬深300指數成份股中，百利天恆藥業股價上漲10.84%，表現最為亮眼，三六零安全科技，以及古井貢酒股價分別上漲10.02%以及6.38%，表現也很不錯。反觀，鵬鼎控股、瀾起科技，以及石頭世紀科技股價表現較差，跌幅均超過9.6%。韓國釜山「川習會」取得進展，美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停1年。美國財長貝森特表示，作為與中國達成的貿易協議的一部分，中國已同意在本種植年度購買1,200萬噸美國大豆，並承諾在未來3年每年購買2,500萬噸。此外，貝森特表示，針對中國海洋物流和造船業財訊快報 ・ 22 分鐘前
美學者評「賴清德魯莽」遭綠營圍剿 郭正亮嗆：書讀一半
美國《時代》雜誌日前刊登一篇由華府智庫「國防重點」學者高德斯坦撰寫的投書分析文，稱總統賴清德是「魯莽的領導人」，引發外界熱議，綠營也對此大力批評。前立委郭正亮直言，高德斯坦討論的問題是兩岸的終局怎麼辦？且其頂多只提到「台灣可以爭取到更多自主權」，結果就被綠營扣帽子，「你這些人書都讀一半」。中時新聞網 ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 1 天前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 吳崢：成國際笑話、破壞台灣國際形象
即時中心／徐子為報導國民黨主席當選人鄭麗文，近日接受《德國之聲》專訪，語出驚人稱俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者」。對此，民進黨發言人吳崢今（31）日批評，鄭麗文先呼應中國論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。民視 ・ 35 分鐘前
為「俄烏戰爭」與記者激辯！ 鄭麗文：普丁不是獨裁者
台北市 / 綜合報導 國民黨新任黨主席鄭麗文明(1)日即將走馬上任，今(31)日國際媒體《德國之聲》也釋出專訪。談到俄烏戰爭，鄭麗文先是強調，台灣絕對不可以成為第二個烏克蘭，更喊出，普丁並非獨裁者。鄭麗文也強調，俄烏戰爭的爆發並不是普丁所發起，是因為北約答應俄羅斯不東擴，卻還是讓烏克蘭加入北約。對此，民進黨立委陳冠廷批評，普丁的威權統治手法，早已被國際社會認定為獨裁體制的典型案例，鄭麗文身為主要政黨領導人卻做出錯誤詮釋，更可能損害台灣在民主陣營中的價值定位。 原始連結華視影音 ・ 38 分鐘前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 1 天前
嗆德國之聲記者「我不認同」 鄭麗文：普丁不是獨裁者！被扣帽子不公平
國民黨新任黨主席鄭麗文曾表態願意見中國國家主席習近平，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文的專訪。而鄭麗文不僅大談台灣不要成為第二個烏克蘭，甚至還和記者槓上，開嗆對方，「何必訪問我？你剛剛的判斷我並不認同，我非常地不認同！」甚至還語出驚人稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者」，這樣子的帽子扣上去太不合理，也不太不公平。讓記者傻眼直呼，「這個是開啟了一個新的國際理論」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「德州媽媽」遭爆疑似抄襲名家作品 本人親回：是臨摹
臉書粉專擁有36萬位追蹤者的網紅「德州媽媽」被爆出多數畫作疑似抄襲名家作品，對此，德州媽媽透過粉專回應，表示這些只是臨摹作品，從未聲稱是自己的原創創作。中天新聞網 ・ 19 分鐘前
德國之聲專訪提「台灣烏克蘭化」變互嗆！ 鄭麗文：普丁並不是獨裁者
國民黨準主席鄭麗文今接受德國之聲專訪時，對記者指控俄羅斯總統普丁是獨裁者一說，反駁普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的，俄羅斯已經民主化很多年，認為這樣的帽子扣上去太不合理、不公平。太報 ・ 2 小時前
林佳龍挺被罵翻！林岱樺：別傷害我朋友 邱議瑩、許智傑、賴瑞隆發聲
民進黨2026高雄市長競爭激烈，身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍昨（29）晚突然發文力挺同派系的立委林岱樺，還大讚她「有為有守，不貪不取」，一番話讓網友炸鍋，林佳龍今（30）天受訪表示，支持林岱樺捍衛台視新聞網 ・ 1 天前
川習未談台灣 中官媒解讀無聲勝有聲1／2原因「川習沒談台灣」 美前官員：都對台灣有利
眾所矚目的川習會落幕，但最讓外界感到意外的是，川普本來預期雙方會談到台灣議題，不過最後整場會談卻根本沒提到台灣，美國前官員對此分析，認為可能是美國不願意討論，或者中國認為川普在台灣議題上不會妥協，所以也選擇避談，不過不管哪一種狀況，對台灣都是利多。鏡新聞 ・ 2 小時前
記不住教訓！新北某養豬場「還用廚餘餵豬」
[NOWnews今日新聞]台中市梧棲區一處牧場爆發非洲豬瘟，目前全國仍維持豬隻禁運禁宰、禁止廚餘餵養，然而新北市府農業局30日前往泰山區一處養豬場稽查時，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚...今日新聞NOWNEWS ・ 29 分鐘前
賴清德是魯莽領袖？郭正亮解讀這1字真意
[NOWnews今日新聞]美國《時代》雜誌近日刊出一篇由保守派智庫學者高德斯坦（LyleGoldstein）撰寫的投書，當中點名總統賴清德是「魯莽的領導人」，頻頻發表演說刺激中共，呼籲美國政府應適度約...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
席德妮史威尼Sydney Sweeney「全透視禮服」走紅毯 尺度太大⋯媒體全部打碼處理
好萊塢性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）週三晚間出席《Variety》舉辦的「2025娛樂界女性力量」活動，以她迄今為止最大膽的紅毯造型吸引了所有目光。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
MLB》G6再戰山本由伸 藍鳥教頭笑談對策：希望他因為投得太多有點累
多倫多藍鳥隊在世界大賽取得3勝2敗聽牌優勢，第6戰要再面對洛杉磯道奇隊先發投手山本由伸，藍鳥隊總教練John Schneider談到應對策略，他說：「希望他投太多一點有點累。」TSNA ・ 5 小時前
非洲豬瘟最新疫情報告 中央災害應變中心記者會直播
台中爆發非洲豬瘟， 中央災害應變中心持續召開記者會，農業部今天上午表示，經第二輪精準疫調，非洲豬瘟案場鎖在台中，全國沒有其他案例，但該案場仍有兩處檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，啟動國防部化學兵支援。中央災害應變中心31日下午3時30分召開記者會說明，Yahoo新聞將在此篇直播，提供讀者更多關於非洲豬瘟的最新消息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 分鐘前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前