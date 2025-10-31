稱普丁不是獨裁者引議論 鄭麗文：盼台灣開拓國際關係 交越多朋友越好

國民黨新任黨主席鄭麗文將於11月1日上任，《德國之聲》今天（31日）釋出專訪，鄭麗文稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發議論。鄭麗文今天受訪說明，她希望台灣開拓越多國際關係，交越多朋友越好。民主選舉在俄羅斯已行之多年，普丁也是經過民主票選出來，她才會很驚訝怎麼會把普丁講成獨裁者。

鄭麗文表示，她在接受《德國之聲》訪問前，黨內就有人提醒她，《德國之聲》記者行事風格比較特殊。但不管大家的態度是什麼，或是對她有成見或誤解，都希望有越來越多溝通對話的機會，讓更多人可以了解國民黨的主張。

鄭麗文說，對於俄羅斯，她希望台灣能夠開拓越多國際關係，交越多的朋友越好。俄羅斯在蘇聯解體後，很快進行民主化轉型，民主選舉在俄羅斯已經行之多年，普丁也是經過民主選票選出來的，她才會很驚訝怎麼會把普丁講成獨裁者。

對於不贊成國防預算提升到GDP（國內生產毛額）5%，被《德國之聲》質疑與不放棄武力保衛台灣的決心相矛盾。鄭麗文認為，這太過簡化，台灣政黨都支持合理的國防預算跟國防部，國民黨一向最支持國軍，也一直在爭取國軍待遇提升。

鄭麗文指出，今年國防預算超過GDP3%，後面超過新台幣兆元的特別預算，已經嚴重超出台灣財政能夠合理負擔的能力。放眼全世界，日韓的國防預算只占GDP2%左右，西歐各國大概也是這樣的幅度，只有台灣的國防預算在很短的時間內大幅成長。

鄭麗文表示，馬政府時期，一年國防預算才不到3000億元，現在已經成長好幾倍。她認為軍備競賽不是帶來和平的智慧之路，一定要降低軍備競賽跟惡意螺旋，希望透過政治的努力創造兩岸和平局勢，而不是毫無上限的投資軍備。

另外，媒體詢問，屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等人提起公訴。

鄭麗文說，她早有心理準備，從競選黨主席到現在，她都強調會組成司法正義律師辯護團，全面救援、力挺被司法政治打壓的黨員黨工。民進黨還在執迷不悟往不歸路走下去，讓台灣司法公信力蕩然無存，變成執政者打壓異己工具，這麼嚴重的民主倒退、威權心態才讓人真正痛心，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要毀了台灣得之不易的民主法治的制度跟價值。

鄭麗文表示，她早有覺悟，總統賴清德不會手軟，拿不出執政政績，只想把在野黨嘴巴封起來，想把台灣變成一言堂，打掉雜質，這麼嚴重的獨裁威權心態，讓她歎為觀止。國民黨已經準備好了，即便面對嚴酷打壓也必須勇敢站起來，因為國民黨要捍衛台灣民主，保護台灣人民，以及得來不易的民主自由及法治。