稱普丁不是獨裁者 鄭麗文：拓展國際關係「交愈多朋友更好」

國民黨新任主席鄭麗文。（本報資料照片）

《德國之聲》今（31）日釋出國民黨新任黨主席鄭麗文的專訪。談到鄭麗文不贊成我國國防預算占GDP5％，鄭麗文指出，她沒有放棄武力保衛台灣的決心。但「全世界哪個國家願意GDP5％花在國防預算」，另鄭麗文也指出俄羅斯總統普丁非獨裁者。稍早鄭麗文受訪再稱，對於俄羅斯，希望能夠開拓愈多國際關係，交愈多朋友更好。

鄭麗文上午接受媒體訪問，被問到德國之聲專訪氣氛像辯論、提到普丁不是獨裁者以及不贊成國防預算占5％等議題。鄭麗文先說，的確這跟大家熟悉的訪問不一樣，也很有趣。她在去接受訪問之前，黨裡頭的同志就有跟她提醒，這個記者的行事風格比較特殊。但不管態度是什麼或有成見誤解，都希望有愈來愈多溝通對話的機會，讓更多朋友了解國民黨主張。

談到普丁，鄭麗文說，對於俄羅斯，希望能夠開拓愈多國際關係，交愈多朋友更好，俄羅斯在蘇聯解體後，就很快進行民主化轉型，民主選舉已經行之多年，其來有自，普丁也是民主選票選出來的，「我才會很驚訝為什麼會把他當獨裁者。」

至於不贊成國防預算占GDP5％，遭到外媒記者質疑保台決心，鄭麗文認為太過簡化，台灣政黨都支持合理的國防預算跟國防部，國民黨一向最支持國軍，也一直在爭取待遇提升。但是光是今年國防預算超過3％，還有超過兆的特別預算，都已經嚴重超出台灣合理負擔的財政能力，去看全世界，日韓都只有2％左右，西歐各國也大概就是這樣的幅度，只有台灣在很短的時間內大幅成長。

鄭麗文強調，馬英九時期，國防預算才不到3千億，這中間牽涉到對台灣安全的理解，軍備競賽不是帶來和平的智慧之路，一定要降低惡意向上螺旋，創造兩岸和平局勢，而不是毫無上限投資軍備。

