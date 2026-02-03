稱曾回中國申請放棄國籍遭拒 李貞秀喊「熱愛台灣」：唯一效忠中華民國

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨中配立委李貞秀今(3)日宣誓就職，對於國籍爭議，李貞秀受訪時秀出去年回中國的機票及車票，證明自己有回中國申請放棄國籍，但不被受理。李貞秀強調，她僅有中華民國護照，而身為立法委員，她唯一效忠中華民國，「請國人同胞放心，貞秀熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少」。

立法院第11屆邁入第5會期，民眾黨新立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人今日在立法院宣誓就職。而其中備受關注的中國籍配偶李貞秀，針對近日的國籍爭議，她表示自己熱愛台灣，認同中華民國，中選會已經頒發當選證書，她今日也在大法官面前完成宣誓。

廣告 廣告

李貞秀說「身為立法委員，貞秀唯一效忠中華民國，我雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根，生兒育女、工作繳稅，我在台灣居住超過30年，我的5個小孩都是台灣人，我在台灣居住的時間比大陸還久，請國人同胞放心，貞秀熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。」

李貞秀也拿出去年飛往中國的機票及車票，證明自己有回中國申請放棄國籍，並且這一路用的是中華民國護照及台胞證。李貞秀說明，她當時到衡南縣公安局出入境管理處，想要申請放棄國籍，但對方完全不受理，而她又在到市公安局出入境管理處，同樣不被受理。

李貞秀指出，她昨天收到內政部的公文，並且還附了一份簡體版的公文，「我都不知道什麼時候中國民國的內政部，開始幫對岸跑公文了」，李貞秀強調，她已經簽署相關文件，會轉交給內政部，請他們去放棄看看，「我從出生到今天沒有一天拿過中華人民共和國的護照，唯一僅有的一本護照就是中華民國護照」。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨立委兩年條款 中配李貞秀尚未放棄中國籍

曝李貞秀「已申請放棄中國籍」 陳智菡批「霸凌」：她是道道地地的台灣人

李貞秀遞補立委 內政部：應繳喪失中國籍證明給立院

