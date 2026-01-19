稱會面習近平對藍營大利多 鄭麗文：想訪問我的國際媒體隊伍超長

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文去年11月上任後，多次對外表態，有意赴中國會面習近平促成「鄭習會」，今（19日）鄭麗文上節目更大讚「鄭習會」若成行，對國民黨來說是大利多，她還相當有信心表示，國際社會也期盼兩岸和平交流，「國際媒體都要來訪問我，排隊排超長」。

鄭麗文上任後，對中政策頻頻，近來也傳出停擺多年的國共論壇有望重啟，屆時將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往，不過確切時間點，蕭旭岑今透過節目僅表示，仍在磋商中。鄭麗文去年底在共軍圍台軍演之際，透露2026年出訪計劃先北京、後美國，透露訪中強烈意願。

鄭麗文今（19日）接受節目「中午來開匯」專訪時透露，國共論壇、「鄭習會」若成行，都會是「國民黨的大利多跟大加分」，不過她並未透露進程，僅批評，若因民進黨亂扣帽子國民黨就不做，「那就回家睡覺了」，鄭還稱，「要讓民進黨知道這招無效，大罷免賣芒果乾賣出反感來了，無效了」。

鄭麗文主張，台灣有各領域產業需與對岸交流，不只藍營內部期盼兩岸和平，國際社會也是，鄭還自曝「國際媒體都要來訪問我，排隊排超長，都要來見我，都想表達這是無比艱困的工作，但都期待兩岸一定要和平。」

鄭麗文認為，國民黨不習慣主導議題，但她自認現在都由她主導議題，「才會引來執政黨的攻擊」，並期望兩岸交流後，可以針對氣候變遷、AI等議題進行交流討論。至於合適安排和習近平會面，鄭麗文則表示希望上半年完成，因為下半年就要鎖定九合一地方選舉，她也強調還沒有安排期程，強調行程一旦確定就會對外公布。





