稱有時看不懂國民黨想不想贏？黃國昌：的確有跟鄭麗文表達關切

民眾黨主席黃國昌（右）、前黨主席柯文哲（左）。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨主席黃國昌接受平面媒體專訪，昨天刊登，他提到，有時看不懂國民黨到底想不想要贏，並稱擔心宜蘭、新竹縣及彰化會輸，並強調 2026 最大目標就是要打下高雄，僅憑國民黨立委柯志恩要贏，難度很大，民眾黨希望給予大的力量，戰略佈局最佳人選正是前黨主席柯文哲。

黃國昌今（4）日被問及此事，一度先是反問「我真的有講這句話？」他之後坦言，看到目前狀況，的確有些擔心，他也有當面跟國民黨主席鄭麗文表達關切。

《聯合報》專訪黃國昌，昨刊登報導，黃國昌提到自己與柯文哲分工，柯親赴南部，最大的戰略目標就是「打下高雄」，但他也說，僅憑柯志恩的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度，民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，「如果柯志恩能夠選贏，那就讓柯志恩選」。黃國昌還說，藍白合作的重要目標，在於無法忍受民進黨的倒行逆施，民眾黨也自行消化部分委屈，但有時候還是看不懂國民黨：「你們到底想不想要贏？我很擔心宜蘭縣、新竹縣及彰化縣會輸，本來就已經不好選，現在是想盡辦法確保不會贏嗎？」

黃國昌、柯文哲下午出席民眾黨召開「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會，媒體提問，柯文哲有無可能 2026 親自選高雄市長？另黃國昌稱，看不懂國民黨到底想不想要贏？黃國昌反問，有說不曉得國民黨是不是想要贏？「我有講這句話？」「《聯合報》這樣寫？我真的有講這句話？」

柯文哲笑說，不是啦，又要派他去選哪裡？高雄？「哇，現在很多咧，我被點了幾個地方？好啦、好啦，有沒有下一題？你們不要一直分派工作給我好不好？」

黃國昌則指出，2026 年選舉相當的重要，當然對民眾黨而言，百分之一百尊重國民黨的黨內民主程序。不過也要說，既然合作，當然最重要的，要實現共同的政策、價值的願景，那當然就是要贏。

黃國昌直言，所以，看到目前的一些狀況，的確是有一些擔心。那這些擔心，他也有當面跟鄭麗文表達關切。以彰化來講，彰化沒道理不能守下來；它是六都以外，人口最多的一個縣，希望相關的一些風波能夠早日的落幕，在野能提出最強的人選。

