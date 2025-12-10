稱有立法必要堅推助理費除罪化 陳玉珍要工會別放話：歡迎討論

國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪化」，被外界抨擊自肥、有意幫特定人士解套等，也惹來立院助理反彈，目前立院助理工會已有超過250人連署訴求撤回提案，對此，陳玉珍仍相當堅定立場，稱助理費有必要法制化，還歡迎工會「來跟我討論」，要對方別透過媒體放話。

陳玉珍提案「助理費除罪化」修法，引來不分黨派的立院助理們反彈，8日一度傳出國民黨立院黨團幹部會議中部分立委對法案態度有鬆動，但會後國民黨發生否認，陳玉珍仍堅定認為有修法必要，目前助理工會已發起連署撤回提案，約有250多人簽署，昨（9日）晚間立法院長韓國瑜也回應，稱會全力捍衛助理權益、盡力溝通，任何修法都不該侵害損及國會助理工作權益。

廣告 廣告

昨也傳出連署過程中有助理遭老闆立委施壓，陳玉珍今（10日）受訪表示沒聽聞任何施壓撤件要求，並重申尊重助理工會訴求考量，陳玉珍指出，工會訴求是權益要獲得保障，但她認為「助理費法制化的確有必要」，還歡迎工會拿出擬定兼具保障權益及助理費法制化的法制規範，「請工會來討論，不必透過媒體放話、政治抗爭」。

面對陳玉珍「歡迎討論」，立院助理工會副理事長田飛生回應，會把陳玉珍建議跟其他幹部討論，工會也非常感謝有對話機會、交換意見，不過發動連署後，暫時還未收到陳玉珍接觸工會，面對陳玉珍修法後影響，他表示，公費助理費交由立委統籌運用，將無法掌握助理名冊，可能連助理是誰都找不到，薪水也會有變化，確實會影響助理權益，「修法應越修越進步，而非倒退」。

國會助理工會幹部預計週五（12日）上午9點15分在立法院中山南路側大門集結、抗議，同時呼籲不分朝野的國會助理們能於上午9時30分一起響應抗議。

更多《鏡新聞》報導

朱學恒歸隊開播不碰政治 早8「北監作息」先運動再講歷史

屢遭威脅卻被酸「被害妄想」 沈伯洋無奈：那中國為何通緝我？

藍推助理費除罪化惹議 韓國瑜發聲了：全力捍衛助理權益

免責聲明：本文為外稿合作單位授權刊登，如對內容有任何疑問，請向原作單位確認。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心

中央大學2026「生跡」月曆亮相 紀錄國家公園壯闊樣貌